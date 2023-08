Evan Fournier : « Ce qu’on a montré, c’est ce qu’on vaut aujourd’hui »

Au terme de l’un des tournois les plus décevants de l’histoire de l’équipe de France – terminé après seulement deux matchs – Evan Fournier a dressé son analyse de la rencontre dans les colonnes de L’Equipe.

Comme Vincent Collet, Rudy Gobert et Nicolas Batum, Evan Fournier, seul Français en vue dans cette défaite – puisqu’auteur de 27 points – a tenté d’expliquer son ressenti au sortir de ce naufrage total. La Coupe du Monde 2023, ça n’était clairement pas pour nous.

« Il y a beaucoup de déception. On a pris une gifle sur ce tournoi, il y a pas beaucoup d’autres choses à dire. On a manqué de beaucoup de choses et ça s’est payé. Il faut accepter quand on fait pas les bons tournois, être fiers quand on fait de belles choses. Y avait-il un manque d’envie ? Non. C’était dans notre façon de jouer. Est-ce que j’arrive à y croire ? Oui et non. Je ne sais pas… On a perdu des balles, on a arrêté de jouer comme on voulait et eux ont été euphoriques. »

– Evan Fournier, pour L’Equipe