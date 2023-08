Rudy Gobert : “Il faut que l’on se regarde tous dans la glace”

Après la déroute de l’Équipe de France, place désormais aux conclusions et aux remises en question. Dans les colonnes de l’Équipe ce lundi, c’est Rudy Gobert qui s’exprime sur cette échec cuisant des Bleus en Asie. Arbitrage, manque de rigueur et Jeux Olympiques 2024, l’intérieur tricolore n’élude aucun sujet.

Que faut-il bien dire ? Telle est l’épineuse question. Difficile de trouver les mots en lendemain de pareille humiliation… et pourtant, il faut déjà rebondir et se tourner vers la suite. Dans les colonnes du journal L’Équipe, Rudy Gobert est revenu sur la sortie de route prématurée des Bleus dans cette Coupe du Monde 2023 :

“On est un peu assommés, c’est une défaite difficile pour nous. On a bien commencé le match, avec la bonne mentalité mais encore une fois, on manque de rigueur : les rebonds, les fautes… Des petites choses qui au final font la différence, et eux ont mis les shoots qu’il fallait quand il fallait.” – à propos de la rencontre face à la Letonnie.

Le n°27 des Bleus n’a pas été tendre vis à vis de l’arbitrage :

Comme pour Nicolas Batum – autre cadre de la sélection – la remise en question doit être globale pour arriver aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la meilleure équipe de France possible :

“Il faut qu’on se regarde tous dans la glace. Il y a des choses dont je parlerai plus tard. Bien sûr qu’il y a de la colère, on est pas là où on doit être mais j’espère qu’on va apprendre. L’équipe de France ne passe pas le premier tour de la Coupe du monde, ce n’était pas nos attentes. Encore une fois, il faut apprendre, on n’a pas le choix, et revenir plus fort l’année prochaine. Il faut qu’il y ait une grosse remise en question pour l’année prochaine. »