Vincent Collet : « Le match est allé vers l’équipe qui en avait le plus envie »

Pointé du doigt après le revers de l’équipe de France contre la Lettonie, Vincent Collet est passé dresser son analyse de la rencontre dans les colonnes de L’Equipe.

Il fallait lui donner le micro pour comprendre ce qui n’avait pas fonctionné. Pour L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France depuis 2009 a tenté d’expliquer le naufrage de son équipe face à la Lettonie, sur le score inattendu de 86 à 88.

« Le match est allé vers l’équipe qui en avait le plus envie au global. Eux, ils étaient possédés. Même en difficulté, ils n’ont jamais renoncé. On a été plutôt solide pendant environ trois quart-temps mais malgré tout ils nous posaient quand même des problèmes. Nos 12 points d’avance, on les devait déjà à une adresse qui était d’une bonne facture et globalement on faisait des choses intéressantes. Mais on sentait bien qu’ils allaient se battre jusqu’au dernier souffle et ils ont été récompensés. Sur le dernier quart-temps, c’est à nouveau les mêmes péchés mignons qui nous condamnent : les balles perdues, les rebonds offensifs aux pires des moments. Comme depuis le début de la prépa. »

– Vincent Collet, pour L’Equipe