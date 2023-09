Dennis Schroder, Andreas Obst et Daniel Theis : le Big Three qui a envoyé l’Allemagne dans la quatrième dimension

On les appelle les trois mousquetaires, mais ils ne répondent qu’au nombre de quatre. Dennis Schroder, Andreas Obst, Daniel Theis et – un peu aussi – Franz Wagner, ont placé l’Allemagne en apesanteur. Les quatre piliers du monde occidental.

Premier article en dix jours qui ne parle pas de T.J. Parker : c’est faux. Aussi faux que l’adage selon lequel l’Allemagne n’aurait « pas de grands joueurs ». À quatre – et en seulement 40 minutes de joute – Dennis Schroder, Andreas Obst, Daniel Theis et Franz Wagner ont compilé 84 points à 30/57 au tir, 14 rebonds et 19 assists. Les stats d’une équipe de Betclic Élite en sortie de victoire. Aucune autre arme que leurs redoutables fouettés – à laquelle il convient d’ajouter l’exceptionnelle lecture du jeu de Dennis Schroder. Parfois trop en avance sur tout – comme sur cette passe dans le dos déposé dans les mains/genoux d’un Daniel Theis qui ne s’y attendait pas – le meneur de 29 ans a montré qu’il était plus qu’un joueur NBA « lambda ». Que l’histoire retiendra son nom, et ce, même si une saison régulière (trop) longue de 82 matchs disperse son talent en de trop petites parties pour être appréciées.

Bref, la Serbie a du pain sur la planche si elle souhaite obstruer tous les conduits de talent dont dispose l’Allemagne. Focus sur les extérieurs ? Daniel Theis et ses géniales rotations bossent dans la raquette. Mais, au point où son jeu en est (à son apogée), la meilleure des solutions semble être de trapper Dennis Schroder avant que ce dernier n’amorce un drive qui déstabiliserait toutes les défenses. Même celles essentiellement composées de joueurs NBA.

Dennis Schroder (17 PTS, 9 AST) and Franz Wagner (22 PTS, 5 REB) powered Germany to the W 🔥

They’re moving on the the #FIBAWC Finals vs. Serbia on Sunday! pic.twitter.com/Gwkaq3kBDZ

— NBA (@NBA) September 8, 2023