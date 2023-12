Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec MVP. Place à un nouveau point sur la course au plus prestigieux des trophées individuels après une quinzaine marquée par la fin du NBA In-Season Tournament. Qui a profité de la grande scène de Las Vegas pour booster sa candidature ? Qui marque le pas à l’approche des fêtes de fin d’année ? Par ici le dernier classement !

Stats : 31,0 points / 6,5 rebonds / 5,7 assists / 1,2 block / 52,1% au tir

Bilan : 13 victoires – 10 défaites

Exceptionnel en début de saison pour porter les Suns malgré les absences de Devin Booker et Bradley Beal, Kevin Durant passe à son tour à l’infirmerie. Il a manqué les deux derniers matchs de Phoenix post In-Season Tournament à cause d’un bobo à la cheville et n’a gagné qu’une seule rencontre (face à Memphis) avec ses Suns depuis fin novembre. Alors forcément, le dixième meilleur scoreur all-time chute au classement du MVP, mais on lui laisse un spot dans le Top 10 pour l’ensemble de son œuvre cette saison.

Stats : 29,5 points / 4,5 rebonds / 6,4 assists / 1,4 steal / 46,9% au tir

Bilan : 13 victoires – 9 défaites

Les Kings soufflent le chaud et le froid depuis fin novembre (3 victoires – 3 défaites) mais De’Aaron Fox continue sa grosse campagne individuelle. Excepté son non-match face aux Clippers la nuit dernière, le Renard enchaîne en effet les grosses perfs offensives, ce qui lui a d’ailleurs valu un nouveau titre de Joueur de la Semaine début décembre. Parmi ces grosses perfs : un record en carrière à la passe (16) dans une belle victoire face à Denver, et deux cartons au scoring face à Phoenix (34 points) et les Clippers (40). Suffisant pour gagner une petite place dans notre MVP Ranking.

Stats : 25,3 points / 7,5 rebonds / 6,7 assists / 1,5 steal / 55,1% au tir

Bilan : 14 victoires – 10 défaites

Mais où s’arrêtera LeBron James ? Cela fait des années qu’on se pose cette question mais on n’a toujours pas la réponse. Vainqueur du In-Season Tournament avec les Lakers et élu MVP du tournoi, James a fait de Las Vegas son terrain de jeu, ajoutant deux lignes supplémentaires à son exceptionnel palmarès. Y’a pas à dire : quand il y a de l’enjeu et des matchs à élimination directe, le King reste le King. En plus de ses exploits à Sin City, James réalise également l’une de ses meilleures saisons à l’efficacité offensive (plus de 55% de réussite au tir dont 40,5% à 3-points), tandis que la LeBron-dépendance reste un gros sujet d’actualité aux Lakers. On rappelle que le mec a 39 ans…

Do your dance, LeBron 👑🕺

Vibes at the @Lakers In-Season Tournament Championship celebration 💯 pic.twitter.com/5hTPgF0WrD

— NBA (@NBA) December 10, 2023

_______

Stats : 26,3 points / 4,2 rebonds / 12,3 assists / 1,0 steal / 52,1% au tir

Bilan : 13 victoires – 8 défaites

Même s’il a perdu la finale du In-Season Tournament face aux Lakers, Tyrese Haliburton aura été l’un des grands visages de cette première édition de la NBA Cup. Ses exploits face aux Celtics puis les Bucks (coucou Damian Lillard) ont permis à Hali de prendre une nouvelle dimension sur le plan médiatique, lui qui a profité de la scène de Las Vegas et des matchs diffusés en antenne nationale pour confirmer son magnifique début de saison. Pas de doute, Haliburton est un winner. Pas de doute, il est fait pour les grands moments. Et avec lui c’est une franchise tout entière qui revit !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

_______

Stats : 27,4 points / 8,8 rebonds / 4,2 assists / 1,0 steal / 49,1% au tir

Bilan : 17 victoires – 5 défaites

Quinzaine plutôt discrète pour Jayson Tatum, qui perd ainsi trois places au classement MVP. Si ses performances individuelles restent évidemment solides au sein de l’équipe possédant le meilleur bilan à l’Est, elles ne sont pas non plus transcendantes (moins de 25 points de moyenne sur les cinq derniers matchs, 48% au tir dont seulement 28% de loin). Et dans une saison comme celle-ci où vous avez une concurrence de malade, forcément y’a des fous furieux qui passent devant. Jayson Tatum reste bien sûr dans le coup mais il devra plus marquer les esprits plus souvent (et autrement qu’en se faisant expulser si possible) pour remonter dans la hiérarchie.

_______

Stats : 30,6 points / 10,7 rebonds / 5,1 assists / 1,3 contre / 1,4 steal / 61,7% au tir

Bilan : 16 victoires – 7 défaites

On a toujours un peu de mal à cerner les Milwaukee Bucks en ce début de saison, eux qui sont loin d’être convaincants malgré leur troisième place à l’Est. Mais ce n’est pas pour autant qu’on doit ignorer Giannis Antetokounmpo dans la course au MVP. Au contraire. Le Greek Freak est sur un rythme infernal en ce moment, dominant des deux côtés du terrain avec une régularité flippante : 34 points, 10 rebonds et 7 passes de moyenne en décembre, sacré rouleau compresseur ! Autre chose qui fait flipper, l’agressivité de Giannis se traduit par une belle efficacité sur la ligne des lancers-francs (25/31 sur les deux derniers matchs). On n’est pas loin du cheat code ultime là…

_______

Stats : 30,4 points / 5,5 rebonds / 6,2 assists / 2,8 steals / 55,0% au tir

Bilan : 15 victoires – 7 défaites

Quatrième de notre MVP Ranking il y a deux semaines, Shai Gilgeous-Alexander conserve logiquement cette très belle place. Parce que quand on est aussi régulier que SGA et que les victoires continuent de s’enchaîner avec le Thunder (deuxième de l’Ouest à l’heure de ces lignes), y’a pas de raison de ne pas être – au minimum – au pied du podium. L’arrière canadien a notamment permis à Oklahoma City de taper les Lakers, Dallas et Golden State au cours de la quinzaine, tout ça en tournant à 30 points, 7 passes et 4 interceptions (!) de moyenne à 60% de réussite au tir. Trop. Fort.

One of the Association's most efficient bucket getters ⛈️

Peep Shai Gilgeous-Alexander's BEST PLAYS from the 2023-24 season so far 🔥 pic.twitter.com/C9fqEuZydd

— NBA (@NBA) December 12, 2023

_______

Stats : 27,2 points / 12,6 rebonds / 9,4 assists / 1,2 steal / 53,8% au tir

Bilan : 16 victoires – 9 défaites

Le mois de décembre n’a pas commencé sous les meilleurs auspices pour Nikola Jokic : trois défaites de suite avec les Nuggets, une maladresse au tir très inhabituelle (18/58 en deux matchs contre les Clippers et les Rockets), puis une expulsion face aux Bulls hier. Comme quoi, même les meilleurs peuvent traverser une période compliquée. Sur l’ensemble de la campagne 2023-24, Jokic reste néanmoins l’un des joueurs les plus dominants du circuit, comme le prouve son titre de joueur du mois pour la période octobre/novembre. On attend juste qu’il relance vraiment la machine, ce qui pourrait faire très mal à la concu.

_______

Stats : 32,0 points / 8,2 rebonds / 8,9 assists / 1,3 steal / 48,2% au tir

Bilan : 15 victoires – 8 défaites

Grand bond en avant pour Luka Doncic, qui passe de la cinquième à la deuxième place du classement en l’espace de seulement deux semaines. Bon, faut dire que le Slovène – tout juste devenu papa – enchaîne les perfs XXL depuis début décembre : triple-double en… une mi-temps (et 40 points) face à Utah, 36-15-18 contre le Thunder, 33 points et 17 caviars face aux Lakers de LeBron et Anthony Davis… ça va ou on continue ? Plus important encore, les Mavericks ont réussi à se relancer malgré la récente blessure de Kyrie Irving (et d’autres), eux qui restent sur quatre victoires de suite pour prendre place sur le podium de l’Ouest.

“I didn’t do nothing, he just mad I’m busting his ass.”

– Luka Doncic on his altercation with Kris Dunnpic.twitter.com/qP9vU0ClT3

— NBA Retweet (@RTNBA) December 7, 2023

_______

Stats : 33,4 points / 11,5 rebonds / 6,4 assists / 1,9 contre / 1,1 steal / 52% au tir

Bilan : 15 victoires – 7 défaites

Deux semaines après avoir pris le lead dans la course au MVP, Joel Embiid a conforté sa première place en débutant très bien le mois de décembre. Certes ça aide de jouer les Wizards deux fois en cinq jours (50 points, 13 rebonds, 7 passes d’abord puis 34 points, 11 rebonds, 6 passes) mais ce n’est pas donné à tout le monde de dominer les raquettes comme le fait Jojo actuellement. Grâce à lui, Philadelphie a pu relancer la machine (trois victoires de suite) après deux défaites contre Boston et la Nouvelle-Orléans, deux gros matchs où Embiid était absent pour “maladie”.

_______

Mentions honorables : Anthony Edwards (Wolves), Stephen Curry (Warriors), Kawhi Leonard (Clippers), Anthony Davis (Lakers), Tyrese Maxey (Sixers), Devin Booker (Suns), Bam Adebayo (Heat), Jalen Brunson (Knicks)