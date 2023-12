Après la nuit plutôt light d’hier, la NBA revient avec un programme un peu plus imposant ce soir : 9 matchs au menu, dont un Bucks – Pacers qui aura un goût de revanche après leur confrontation lors du NBA In-Season Tournament.

Le programme de la nuit :

1h00 : Pistons – Sixers

1h00 : Wizards – Pelicans

1h30 : Heat – Hornets

1h30 : Raptors – Hawks

2h00 : Rockets – Grizzlies

2h00 : Bucks – Pacers

2h00 : Spurs – Lakers

3h00 : Suns – Nets

3h00 : Jazz – Knicks

Le match à ne pas rater : Bucks – Pacers

Les deux équipes ont livré une grosse bataille à Las Vegas la semaine dernière, en demi-finale du In-Season Tournament. C’est Indiana qui est ressorti gagnant sous l’impulsion d’un énorme Tyrese Haliburton, qui n’a pas hésité à lâcher une célébration en mode “Dame Time” après un shoot décisif dans le money-time. On imagine que Damian Lillard – et l’ensemble des Bucks – n’ont pas oublié cette séquence. On attend donc de Giannis et ses copains qu’ils réagissent face à ces Pacers sans complexe, mais pour cela ils devront resserrer la vis en défense. Rendez-vous à 2h du matin pour la revanche.

Mais aussi…

Les Pistons et les Wizards jouent à 1h du mat’, respectivement contre les Sixers et les Pelicans. On vous conseiller de passer votre chemin.

Miami tentera d’enchaîner une deuxième victoire contre Charlotte.

Raptors – Hawks, vive le ventre mou de la Conférence Est !

Rockets – Grizzlies, aka le Dillon Brooks Game.

Les Lakers (en back-to-back) pourraient jouer sans LeBron et AD, une opportunité pour les Spurs de briser leur terrible série ?

On refuse de se prononcer sur le Big Three des Suns, qui n’a toujours pas joué le moindre match ensemble. Mais ce ne sera probablement pas pour ce soir face aux Nets.

Le Jazz est horrible à l’extérieur, mais compétitif à domicile. De quoi challenger les Knicks ?

Les Français de la nuit

Théo Maledon verra-t-il le terrain à Miami ?

Killian Hayes aura fort à faire contre Tyrese Maxey. Il croisera la route de Nicolas Batum.

Evan Fournier pour un nouveau DNP à Utah.

Victor Wembanyama face aux Lakers, avec on l’espère – enfin – une victoire.

Bilal Coulibaly est sur une bonne dynamique, à lui d’enchaîner face aux Pels.

Et en G League