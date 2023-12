Comme chaque lundi, la NBA récompense les joueurs qui ont le plus brillé avec leur équipe au cours de la semaine passée. Sont à l’honneur aujourd’hui : De’Aaron Fox et Julius Randle.

Déjà récompensé il y a deux semaines, le Renard de Sacramento rafle une nouvelle fois la mise après avoir guidé les Kings vers deux victoires en trois matchs et une qualif’ pour les quarts de finale du In-Season Tournament. Ses stats ? 31,7 points, 6 rebonds, 8,7 passes et 1,7 interception à 51% au tir dont plus de 36% à 3-points. Il a notamment établi son record personnel à la passe (16) contre Denver avant-hier, juste après avoir planté 40 pions face aux Clippers.

Dans la Conférence Est, Julius Randle est récompensé, seulement deux semaines après son coéquipier Jalen Brunson. La bonne dynamique des Knicks (trois victoires en trois matchs, qualifiés pour les quarts du In-Season Tournament) associée à la semaine solide de l’intérieur – 24,7 points, 13,3 rebonds et 7,3 passes de moyenne – permet à Julius de repartir avec les honneurs. Son match en 20-20 contre Charlotte, ses deux quasi triple-doubles contre Detroit et Toronto, et un pourcentage au tir qui grimpe enfin sont autant d’arguments dans le dossier de Randle.

Sacramento Kings guard De’Aaron Fox and New York Knicks forward Julius Randle have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 6 of the 2023-24 season (Nov. 27 – Dec. 3). pic.twitter.com/2Y9IveP4N7

— NBA Communications (@NBAPR) December 4, 2023

Parmi les autres nominés à l’Ouest : Anthony Davis (Lakers), Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns (Timberwolves), Luka Doncic (Mavericks), Shaedon Sharpe (Blazers), et Nikola Jokic (Nuggets). Dans la Conférence Est : Patrick Beverley (Sixers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Mikal Bridges (Nets), Donovan Mitchell (Cavaliers), Coby White (Bulls) et Franz Wagner (Magic).

__________

Source texte : NBA