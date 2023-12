Kristaps Porzingis de retour sur les parquets cette semaine ?

Écarté des terrains depuis le 24 novembre à cause d’une blessure au mollet, Kristaps Porzingis ne jouera pas le quart de finale du In-Season Tournament ce soir. Mais il pourrait retrouver les parquets en cours de semaine.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé l’info ce lundi soir : Kristaps Porzingis a de bonnes chances de participer au Final Four du In-Season Tournament à Las Vegas dans le cas où Boston se qualifie.

En effet, l’intérieur des Celtics – touché au mollet – avance bien dans sa rééducation et devrait pouvoir rejouer cette semaine.

Porzingis suffered the strain on Nov. 24 and will miss his fourth straight game tonight. So far, no setbacks in his recovery and hope is that continues and allows for return this week. He’s averaging 18.9 points and 6.7 rebounds this season. https://t.co/FqHVSfXgA0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 4, 2023

Pour rappel, les demi-finales du In-Season Tournament se dérouleront dans la nuit de jeudi à vendredi, avec une finale prévue dimanche. Autant dire que le retour de KP se rapproche très sérieusement. En cas de défaite et donc d’élimination des Celtics contre Indiana, leur prochain match n’est prévu que le 13 décembre contre Cleveland, mais une rencontre supplémentaire devrait s’ajouter entre-temps face à un autre quart de finaliste éliminé.

Kristaps Porzingis tentera de retrouver aussi vite que possible sa production d’avant-blessure, lui qui tourne cette saison à 18,9 points, 6,7 rebonds et 1,7 contre de moyenne à quasiment 55% au tir.

Source texte : ESPN