À partir de ce lundi, on entre dans la phase finale du In-Season Tournament. Pour l’occasion, la NBA a dévoilé les nouveaux trophées et autres récompenses qui seront remis au terme de la compétition.

On savait déjà à quoi ressemblait la NBA Cup, qui avait été dévoilée il y a quelques mois. Désormais, on sait aussi à quoi ressemble le trophée qui sera donné au MVP du NBA In-Season Tournament. Ce dernier a en effet été dévoilé ce lundi sur le compte Twitter de la NBA. On vient d’apprendre également que chaque joueur de l’équipe vainqueur recevra une belle médaille, et que les cinq joueurs sélectionnés pour former la All-Tournament Team recevront un ballon en cristal noir et or.

On vous laisse découvrir tout ça en images juste en dessous, en compagnie des petits détails qui vont avec.

A new set of awards for a whole new competition.

Introducing the NBA Cup, Tournament MVP Trophy, Tournament Medals and All-Tournament Team Trophies for the NBA In-Season Tournament, designed by Tiffany & Co. in collaboration with artist Victor Solomon.

Awarded to the champion… pic.twitter.com/hyyDyU2klg

— NBA (@NBA) December 4, 2023

Source texte : NBA