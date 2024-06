Kristaps Porzingis a aggravé sa blessure et devrait se faire opérer

On vous en avait fait un dessin assez précis il y a quelques jours : la blessure de Kristaps Porzingis est plutôt du genre sérieuse. Et si cette nuit le géant letton a participé à la fête et est devenu champion NBA pour la première fois, il a peut-être signé avec le FC Opération pour cet été…

Il n’a joué que 16 minutes sur ce Game 5, que trois bouts de matchs au total sur cette finale et sept sur les Playoffs. Mais le peu que Kristaps Porzingis a joué a probablement eu raison de son tibia, qui devrait donc être opéré cet été, si l’on en croit Tim Bontemps d’ESPN. A la question de savoir si le fait de jouer avait pu empirer sa blessure Porzingod a répondu que oui :

“Je sais que c’est quelque chose qui pouvait arriver, notamment par rapport au fait de devoir compenser avec mon autre jambe, à peine guérie. Il y avait clairement un risque, mais je m’en foutais. Je me suis dit que j’allais tout donner et qu’on verrait bien après.”

Il a participé à la victoire très virile des C’s dans ces Finales NBA, mais Porzi a donc fortement compromis son été et par la même occasion… les Jeux Olympiques. La Lettonie a rendez-vous du 2 au 7 juillet, à domicile, pour le TQO, dernière chance pour la nation balte de jouer à Paris cet été. Il faudra très probablement le faire sans le meilleur joueur du pays, et si Kristaps a clamé haut et fort en sortie de match que rien ne valait un titre NBA, pas sûr que sa fédé ne lui envoie un bouquet pour le féliciter…