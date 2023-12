La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Nikola Jokic a pris une amende de 2 000 dollars pour flopping après le match entre Denver et Sacramento le 2 décembre. (Source : NBA)

Jaylen Nowell a été prolongé de dix jours par les Grizzlies. (Source : ESPN)

Après avoir quitté prématurément le match à Utah samedi, Jerami Grant est entré dans le protocole commotion de la NBA. (Source : RealGM)

Après Luka Doncic, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui va bientôt devenir papa.

Austin Reaves et son équipementier Rigorer ont négocié une prolongation de contrat, le joueur des Lakers devenant par la même occasion l’un des actionnaires de la marque. (Source : The Athletic)

La dernière tenue “extérieur” de la carrière de Kobe Bryant (avec maillot, short et chaussures) s’est vendue aux enchères pour 486 000 dollars. (Source : TMZ)

Kelly Oubre devrait retrouver les terrains ce mercredi pour le match Wizards – Sixers. Pour rappel, il a été renversé par une voiture en début de saison. (Source : USA Today)

Pour les fans de basket européen, sachez qu’Ettore Messina a prolongé avec Milan jusqu’en 2026. (Source : EuroHoops)

