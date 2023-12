Seulement deux matchs au programme en NBA cette nuit, les deux premiers quarts de finale du In-Season Tournament. À l’Ouest, ce sont les Sacramento Kings qui ouvrent le bal en recevant les New Orleans Pelicans à 4h du matin.

Les Kings sont invaincus lors du In Season-Tournament. L’équipe de Mike Brown a survolé la phase de groupes et s’est offert l’opportunité de disputer le quart de finale du tournoi à domicile. Plus généralement, les bonnes nouvelles s’enchaînent à Sacramento depuis le retour de blessure de De’Aaron Fox. La franchise californienne est redevenue une place forte de l’Ouest en remportant sept de ses dix dernières rencontres et le meneur All-Star tourne à 30 points et 6,8 passes de moyenne sur la même période.

Lors de cette série de 10 matchs, les Kings ont battu certaines des meilleures équipes de la Conférence Ouest comme Dallas, Minnesota ou plus récemment Denver mais il y a une équipe contre laquelle ils se sont inclinés à deux reprises … les New Orleans Pelicans.

Des Pels qui eux aussi sont en forme. La franchise de Louisiane a remporté sept de ses onze dernières oppositions et surtout, ils se sont sortis de l’une des poules les plus relevées du In-Season Tournament. Avec trois victoires et une défaite, ils ont pris la tête d’un groupe qui comprenait les Houston Rockets, les Dallas Mavericks, les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers.

Brandon Ingram et Zion Williamson sont en forme et en bonne santé tandis que C.J. McCollum a fait son retour après avoir manqué presque un mois de compétition du fait d’un pneumothorax. Trey Murphy III vient également de lancer sa saison et Willie Green semble donc disposer pour la première fois d’un roster presque complet cette année (seuls Larry Nance Jr et Matt Ryan ne sont pas sur la feuille de match ce soir).

La 13e attaque de la Ligue affronte la 16e, la 19e défense se frotte à la 13e, la 8e pace s’oppose à la 12e, … en somme, deux équipes qui ont commencé cette saison sur les mêmes bases. En plus de vouloir décrocher une victoire déjà importante pour la course aux Playoffs, les deux franchises essaieront ce soir de devenir la première de l’histoire de la Conférence Ouest à se qualifier pour la demi-finale d’un In-Season Tournament.

Les vainqueurs de ce match qui se déroule à 4h du matin devront attendre demain et la rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns pour connaître leurs adversaires en demi-finale.

Source texte : Basketball Reference