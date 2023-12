Les quarts de finale du In-Season Tournament débutent ce soir ! Seulement deux matchs au programme, du coup on fait péter la petite preview individuelle qui va bien. Focus sur le duel à venir entre les Pacers et les Celtics. (1h30)

On connaîtra ce soir l’un des deux représentants de la Conférence Est dans le Final Four. Mais s’agira-t-il des Pacers ou des Celtics ?

Sur le papier, Boston partira avec un avantage plutôt évident. Non contents d’avoir le meilleur bilan de toute la NBA (égalité avec les Wolves), les Celtics restent sur 8 victoires lors de leurs 10 derniers matchs. La confiance est là, les cadres aussi. Hormis Kristaps Porzingis, tous les tauliers de l’équipe seront en tenue ce soir face aux Pacers. Le candidat MVP Jayson Tatum, Jaylen Brown ou encore Jrue Holiday et Derrick White.

En face, Indiana réalise également un début de saison très prometteur. Sixièmes à l’Est, les Pacers surprennent du monde dans le sillage d’un Tyrese Haliburton calibre MVP et meilleur passeur du championnat. Seul petit problème : le joueur est annoncé incertain pour la rencontre de ce soir à cause d’un virus qui lui a fait manquer le dernier match face au Heat.

Tyrese Haliburton (upper respiratory infection) is questionable for Monday’s quarterfinal game v Celtics. I expect him to play. Jalen Smith remains out.

Kristaps Porzingis is out for the Celtics.

— Scott Agness (@ScottAgness) December 3, 2023

On imagine que le joueur fera tout son possible pour jouer ce match, surtout que ce In-Season Tournament constitue la meilleure chance des Pacers de soulever un trophée depuis un bon moment. Hormis 3 titres remportés en ABA entre la fin des 60’s et le début des 70’s, le palmarès d’Indiana demeure à ce jour désespérément vierge de trophées. Il ne manque que trois victoires aux joueurs de Rick Carlisle pour changer cette phrase.

Pour cela, il faudra espérer que Tyrese Haliburton puisse être en tenue. Même s’il n’aura pas un boulot facile face à Jrue Holiday, Hali a un impact considérable sur son équipe, autant au scoring qu’à la création. Cette saison, les deux équipes ne se sont affrontées qu’à une seule reprise. Une écrasante victoire des Celtics de 51 points face à des Pacers qui avaient laissé les portes bien trop ouvertes en défense.