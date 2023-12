La NBA vient à Paris le 11 janvier 2024 ? Et malheureusement, vous réalisez que vous n’avez aucun moyen d’être présent au match ce soir-là…? Pas de soucis, on a tout prévu. À l’occasion du NBA Paris Game 2024, TrashTalk met en place un jeu-concours exceptionnel : gagnez 2 places pour voir le match à l’Accor Hotel Arena, et passez une journée ultime avec nous à Paris !

C’est Noël avant l’heure ?

C’est Noël avant l’heure.

Le 11 janvier prochain, les Cleveland Cavaliers affronteront les Brooklyn Nets en France dans le cadre du NBA Paris Game 2024.

Une affiche bien kiffante qui nous promet une grande soirée de basket dans la capitale française, elle qui sera également la capitale de la planète basket ce soir-là.

Mais hélas ? L’accès à ce match peut vite devenir compliqué, avec des billets qui se sont vite écoulés lorsqu’ils étaient encore accessibles. Et on se retrouve rapidement à devoir organiser un plan B entre potes, afin de regarder cet événement en direct derrière le petit écran. Un bon projet en soit, sauf que si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu’on pense souvent à vous. Et que de nombreuses personnes sont venues nous voir pour nous dire que c’était trop difficile d’accéder NBA Paris Game.

C’est pour cette raison que nous avons souhaité mettre en place le jeu-concours suivant, avec NBA France.

Un jeu-concours qui rend aux fans hardcore de basket et de NBA ce qu’ils veulent le plus, vivre leur passion au premier plan :

– JEU-CONCOURS JOURNÉE ULTIME AVEC TRASHTALK –

1 VOYAGE À PARIS

2 PLACES POUR VOIR LE MATCH

JOURNÉE 100% AVEC TRASHTALK

VISITE DE L’ACCOR HOTEL ARENA

1 NUIT HOTEL À PARIS

POUR PARTICIPER : CLIQUE ICI ET CRÉE TON NBA ID !

Le concept est extrêmement simple, et le cadeau est extrêmement fou.

Si vous créez votre NBA ID et remportez ce jeu-concours ? Vous aurez droit à :

1 voyage à Paris en train pour se rendre au match

La journée avec Bastien et Alex pour kiffer en petit comité

Déjeuner ensemble + discussions basket et NBA

Visite de l’Accor Hotel Arena avant le match

2 places pour mater le NBA Paris Game 2024… assis à côté de Bastien et Alex

Un paquet de selfies à prendre entre nous sur place

1 chambre d’hôtel pour 2 nuits à Paris

Autant vous dire que c’est la Journée ultime, les 24h de la kiffance, le projet qu’on oubliera jamais.

C’est l’occasion de vivre la folie du NBA Paris Game, avec son +1, et avec vos deux hexperts préférés.

Elle est pas belle la vie ? Perds pas de temps, et participe tout de suite à ce jeu-concours !

Début du jeu-concours : mercredi 13 décembre 2023

Fin du jeu-concours : jeudi 4 janvier 2024

Le vainqueur du jeu-concours sera averti de sa victoire par mail, via l’adresse mail qui a été indiquée lors de la création du NBA ID.

Attention, il faudra être au taquet car le vainqueur aura 24H pour filer toutes les infos qui lui seront demandées : ses informations personnelles, son +1, de quelle ville il part, quelle est la couleur de ses chaussettes, bref tout ce qu’il y a d’important à gérer niveau administratif pour que tout se passe bien. Car mine de rien, on se retrouvera quelques jours plus tard… sur place, à Paris !

Info importante : le jeu-concours est ouvert aux habitants de France métropolitaine, et aux majeurs uniquement. Il y aura 1 vainqueur désigné, qui pourra choisir son +1 pour l’accompagner.

Ce jeu-concours, c’est aussi l’occasion pour vous de découvrir NBA ID France !

En effet, pour le NBA Paris Game 2024, la NBA a décidé de mettre en place une toute nouvelle plateforme qui sera dédiée aux fans de NBA en France.

C’est sur cette plateforme que vous pourrez retrouver de nombreux avantages, et des cadeaux XXL comme par exemple :

Taper des shoots avec Tony Parker au NBA Paris Game 2024

Gagner des places en bord de terrain pour le match

Gagner un voyage aux USA pour assister à un match NBA

Des maillots des Cavs et des Nets signés officiellement par les joueurs

Accéder à la NBA House dont on vous reparlera très vite pour le NBA Paris Game

Et plein d’autres surprises…!

C’es gratuit, c’est simple comme bonjour, et c’est l’occasion de montrer à la NBA qu’on a des barjots bien actifs sur le basket en France.

Du coup, pas de temps à perdre : va sur ce lien, crée ton NBA ID, participe au jeu-concours de l’année et viens vivre le NBA Paris Game 2024 avec nous à l’Accor Hotel Arena ! On vous attend nombreux chez les participants, et croisez les doigts bien fort pour être tirés au sort.

Aucun achat nécessaire.

Uniquement pour les +18 ans et résidant en France (métropolitaine).

Règlement : https://france.id.nba.com/ legal.

Chaque promotion se termine entre le 02/01/2024 et 15/01/2024.