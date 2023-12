Le 11 janvier prochain, les Nets affronteront les Cavaliers dans le cadre du NBA Paris Game. Pour l’occasion, la franchise de Brooklyn rendra hommage à l’un de ses plus grands représentants, le regretté Notorious B.I.G.. Un concert sera en effet organisé en hommage au célèbre rappeur la veille du match, au Théâtre du Châtelet.

On le sait, la culture basket et la culture hip-hop sont très proches. Et on sait aussi que Brooklyn et Notorious B.I.G. sont pratiquement synonymes tellement le second a représenté – et représente encore – ce coin de New York. Alors les Nets ont décidé de profiter du NBA Paris Game pour l’honorer à travers une belle initiative.

Le 10 janvier prochain, au Théâtre du Châtelet, un hommage orchestral sera rendu à Biggie avec des versions symphoniques de plusieurs chansons tirées des albums mythiques Ready to Die et Life After Death. Le concert aura lieu à 19h30, avec des places allant de 15€ à 195€. Les joueurs des Nets devraient notamment être présents pour y assister.

“Notorious B.I.G, roi du hip-hop de Brooklyn, a marqué toute une génération. Sur l’initiative des Brooklyn Nets, un hommage symphonique exceptionnel lui sera rendu au Châtelet le 10 janvier 2024.” – Nets / NBA Europe

Cela fait plusieurs années que les Nets rendent hommage à l’héritage de Notorious B.I.G.. Le rappeur, décédé en 1997 à l’âge de 24 ans seulement, possède même un numéro retiré (#72, son année de naissance) au sommet du Barclays Center.

Sources texte : Nets / NBA Europe / chatelet.com

