Le 15 décembre 2021, Stephen Curry devenait le shooteur à 3-points le plus prolifique de tous les temps en battant le record de Ray Allen face aux New York Knicks.

Le fait que Stephen Curry soit le meilleur shooteur à 3-points de tout les temps était acquis bien avant ce soir du 15 décembre 2021, mais c’est donc à cette date que c’est devenu officiel. Et le magicien avait choisi le plus beau des théâtres, le Madison Square Garden, pour battre le record de Ray Allen en devenant le joueur le plus prolifique de tous les temps derrière l’arc.

Nous sommes le 15 décembre 2021, un autre énorme événement sportif majeur est dans l’actualité. La saison All-Stars de Koh-Lanta s’achève et aucun vainqueur n’est désigné en raison d’un “manquement au code de l’honneur”. Chez TF1, on a toujours pas oublié Rohff.

Mais en ce mercredi soir, celui qui a montré “qui est l’exemple“, et qu’il avait “la puissance“, c’est Stephen Curry. Le meneur avait “la grande classe” et a écrit une ligne très importante de son “testament” basketballistique.

Le Madison Square Garden est un lieu dans lesquels les exploits et les champions sont créés : Mohammed Ali y est devenu une légende en battant Joe Frazier, John F.Kennedy l’a choisi pour célébrer son anniversaire, et si vous n’êtes toujours pas convaincus par son aspect mythique, rappelez vous que même Ron Baker y a joué au basket-ball.

C’est en tout cas l’antre qu’à choisi Stephen Curry pour y battre ce soir-là l’un des records les plus importants de l’histoire du basket-ball. En prenant l’avion pour New York, le chef en est à 2 972 brindilles à longue distance en carrière. Le record de Ray Allen est juste devant, à 2 973. Les plus à l’aise en arithmétique d’entre vous auront déjà fait le calcul, il en manque donc deux au meneur de Golden State pour prendre la tête du classement.

Avec une moyenne de 3,9 paniers à longue distance inscrit par match en carrière, il n’y a que peu de doute au moment où la rencontre commence, les 19 500 personnes présentent dans la salle s’apprêtent à vivre l’histoire.

Dés que Stephen Curry touche la balle, la foule se lève. Et lorsqu’il inscrit son premier trois-points après seulement une minute de match, tout le monde est sur ses gardes.

Il ne faudra attendre que quatre minutes de plus pour voir le record se briser. Andrew Wiggins après un écran de Stephen Curry est servi près du panier et donne la balle à son meneur tandis que ce dernier est encore en train de sortir de la raquette. Le temps pour lui de poser un appui en dehors de l’arc que la balle est déjà dans ses mains… puis dans les airs. Alec Burks a l’honneur d’être sur la photo, Stephen Curry vient d’écrire l’histoire.

Le Madison Square Garden explose tandis que la match est interrompu, le temps pour Ray Allen de rejoindre son successeur sur le parquet et de lui transmettre symboliquement le flambeau comme Reggie Miller l’avait fait avant lui. Le meneur est fou de joie, envoie des baisers à on ne sait qui en se tapant sur le torse. Il enlace ensuite son père, Dell, et tous ses coéquipiers semblent fiers de lui. Le patron de cet instant, c’est bien Stephen Wardell Curry.

La suite du match sera plus discrète. La légende des Warriors n’inscrira “que” 22 points et trois paniers à longue distance de plus. Des moyennes presque basses pour ce monstre de la balle orange. Cela n’empêchera pas son équipe de s’imposer 105-96 et toutes les cases d’une belle soirée sont alors cochées.

Au moment où ces lignes sont écrites, Stephen Curry en est à 3 486 paniers à 3-points. Le record est explosé et il est difficile de savoir jusqu’à où il va réussir à porter cette marque tant il semble encore être dans son prime. Sans vouloir trop se mouiller, on peut affirmer que cela sera certainement haut, très haut. Très, très haut.

Source texte : Basketball Reference