Le 10 février 2011, Ray Allen éjectait Reggie Miller de son trône : trois tirs primés face aux Lakers et un record qui s’apprête à retomber

Le mois de février est souvent frais dans la Massachusetts, et pourtant en 2011, Ray Allen avait réchauffé tout Boston en devenant le meilleur tireur à 3-points de l’histoire de la NBA. Jesus dépassait alors Reggie Miller et ses 2560 banderilles à l’occasion d’un match contre les Lakers. On sort les grimoires et on retourne dans la ferveur de ce 10 février 2011.

Le TD Garden de Boston a été le théâtre d’un paquet de moments historiques, mais celui qui nous intéresse le plus remonte au 10 février 2011, soir de clasico. Ce jour-là, le panorama ne manque de rien : les Lakers arrivent en ville pour un remake de la dernière finale NBA, la salle est comble, Reggie Miller est aux commentaires (oui, déjà), les deux équipes comptent pléthore de stars et un chauve de 35 piges peut marquer l’histoire. Ce chauve, c’est Ray Allen ou Jesus pour les intimes, et lors de ce clasico il peut dépasser Reggie Miller pour devenir le meilleur shooteur de l’histoire de la buvette. Les calculs sont simples puisqu’à l’orée de ce match, Ray-Ray compte 2559 shoots primés à son actif : plus que deux banderilles et c’est le jackpot. Une situation étonnamment similaire à celle de Steph donc. Pas du genre à faire traîner les choses, l’ailier des C’s va s’occuper du record de Reggie dès le premier quart-temps. Un premier shoot sur le crâne de Derek Fisher (décidément, les cheveux n’étaient pas de la partie) pour égaliser à 2560 partout, puis un second en transition sur une passe de Rajon Rondo. Le record du Knicks Killer est établi. Au moment où Jesus fait ficelle, le TD Garden explose et les fans de Boston exultent devant cette action passée à la postérité. Quand le buzzer du premier quart-temps retentit, on a alors le droit à la passation de pouvoir entre Reggie Miller et Ray Allen, l’une de ces scènes qui font la beauté d’une NBA familiale entre ses icônes.

El día que Ray Allen superó a Reggie Miller como máximo triplista de la historia de la NBA, y frente a los lakers en el Clasico 🎯🏀👌 pic.twitter.com/cNIZMU3GZb — Celtics Colombia🎅🏻 (@Celtics_Col) July 13, 2020

Les images valent certes plus que les mots, mais cette accolade entre Reggie Miller et Ray Allen nous fout une sacré poussière dans l’œil. Les deux bonshommes sont à jamais liés depuis cette nuit, et ce n’est pas un hasard si The Knicks Killer a accompagné Ray lors de son intronisation au Hall of Fame en 2018. Ce 10 février 2011, tout est presque trop beau pour être vrai, voilà pourquoi les Celtics vont quand même perdre contre l’escouade de Kobe Bryant, 86 à 92. L’important est ailleurs puisque Jesus termine meilleur marqueur de son équipe : 20 points à 3/8 depuis sa baraque. Après cette soirée record, Ray Allen continuera de bombarder les équipes NBA de shoots parfois légendaires (coucou TP), et cinq ans après la passation bostonienne, il annoncera sa retraite en 2016. Son compteur est et restera figé à 2973 tirs du parking. Du 10 février 2011 à aujourd’hui, il y a dix ans, l’éclosion d’un nouveau sniper a assuré un relais aux icônes de la précision : Stephen Curry iz in de bulding. Comme Reggie Miller en son temps, Ray Allen se prépare à passer le flambeau ce soir et il est terrifiant de voir Steph dépasser ces deux monstres de la lunette avec… tellement d’aisance.

En 2011, Ray Allen chopait le record du nombre de tirs à 3-points réussis dans sa carrière. À l’occasion d’un clasico face aux Lakers, l’ailier de Boston dépassait un certain Reggie Miller pour s’offrir le trône des shooteurs. Aujourd’hui, il va sans doute perdre cette place au profit d’un autre extraterrestre, et Reggie Miller sera aux commentaires. Quand on vous dit que l’histoire est un cycle.

Source Texte : Celtics Colombia.