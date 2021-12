À New York, le meilleur des contextes pour Stephen Curry : papa en tribune et Reggie Miller aux commentaires, la soirée s’annonce familiale

Il semble que Stephen Curry n’aimait pas l’idée d’écrire une partie de sa légende dans l’Indiana. Désormais plus qu’à une longueur d’égaler Ray Allen – et donc à deux de fracturer le record du vioc -, le contexte choisi pour l’évènement est tout simplement parfait. Les projos du Madison Square Garden, les Knicks, Spike Lee, Dell Curry, Evan Fournier (c’est pour notre plaisir ça), Ray Allen et… Reggie Miller. On débrief.

Après avoir accueilli de multiples All-Star Games, le combat légendaire entre Mohamed Ali et Joe Frazier ainsi que les artistes les plus prestigieux, une autre soirée de gala se tiendra ce soir au 4 Pennsylvania Plaza, sur la 7ème avenue. Oui, Wardell Stephen Curry II sera au légendaire Madison Square Garden pour y affronter les Knicks, à seulement 2 missiles téléguidés du record NBA de Ray Allen. Le hasard fait bien les choses car 13 ans plus tôt, c’est à cet endroit que Steph Curry noircissait les pages de son histoire NBA en émettant le souhait d’être drafté par les Knicks, mais Larry Riley (le directeur général des Warriors de l’époque) en a décidé autrement. Cependant, l’une des plus belles pages de son histoire s’apprête à être grattée dans l’antre mythique de Manhattan, sous les yeux de Reggie Miller qui sera posé à la table des commentateurs. Spike Lee sera aussi de la partie, lequel pourrait s’en inspirer pour lâcher un film aussi culte que He Got Game. Ironie du sort, Ray Allen a joué et fait la couverture de ce film, et son record vit actuellement ses dernières heures. Ce dernier ne manquera d’ailleurs pas d’honorer Stephen Curry de sa présence, lui qui révélait quelques semaines plus tôt à NBC Sports Bay Area vouloir célébrer les accomplissements de son futur successeur. On peut s’imaginer que la première impression recueillie en direct sera la sienne. Tiens, ils pourraient tous deux marquer l’occasion avec un chest bump pour la cover du prochain agenda TrashTalk.

How Steph Curry walking into MSG to break Ray Allen’s 3-pt recordpic.twitter.com/rTzQzscDit — Randy Cruz (@randyjcruz) December 14, 2021

En tant que papa fier du statut de son fils – à savoir celui du plus grand tireur de l’histoire -, Dell Curry est prêt à voir le fruit de ses entrailles réaliser un exploit XL, ce qui représente certainement un sentiment inexprimable par la seule puissance des mots. Le père Curry qui est actuellement commentateur pour les Hornets, a été aperçu aux récents matchs de Steph lorsque Charlotte jouaient le lendemain. Ce soir, les Frelons sont au repos, et Marc Stein a confirmé que le daron ne raterait pas ce probable nouvel accomplissement majeur de son premier né. Il pourrait aussi amuser la galerie en arborant la casquette fait du slogan « je n’en avais aucune idée », en référence à celle que LaVar Ball portait fièrement lors de la rencontre entre ses deux fils, quant à elle jonchée d’un « je vous l’avais dit ». Et puis, annoncé out ce lundi par les Sixers, Seth Curry pourrait possiblement rejoindre la Big Apple avant de revenir à Philly ce mercredi pour la réception du Heat. Ce n’est qu’une simple hypothèse pas encore confirmée, mais seules 3 heures de route séparent les deux villes. Bref, avec tout ce beau monde, les deux premiers tirs de la rencontre seront chargés d’émotion pour le septuple All-Star.

Faire la fête, c’est toujours mieux entouré de sa famille et de ses amis. Aussi, pour Stephen Curry, réussir cet exploit en 512 matchs de moins que Ray Allen vaut bien les applaudissements de son prédécesseur dans la plus éblouissante des arènes.