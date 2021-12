À New York comme à la maison : neuf fois sur dix, Stephen Curry est reparti victorieux du Madison Square Garden

Battre le record de Ray Allen au Madison Square Garden ? Stephen Curry n’aurait pas pu imaginer mieux, spécialement après avoir cherché à marquer l’histoire de ce lieu sous les couleurs des Knicks. Ses chances d’y lâcher une nouvelle masterclass y sont d’autant plus élevées que ses belle sorties sous les projos du MSG, inquantifiables. À quelques heures de la tempête, on se refait ses meilleures perfs en terre new-yorkaise.

Le bilan de Stephen Curry contre les Knicks fait état d’une domination sans pareil (16-4). En 10 matchs de régulière au MSG, il s’est presque à chaque fois baladé en ne laissant qu’une seule défaite froisser sa série faite de moyennes à 25,5 points, 5 rebonds et 5,9 passes. Si ce n’est cette soirée du 31 janvier 2016 donc – lors de laquelle Chef Curry enregistre un vieux 13/4/4 – le double MVP n’a jamais lâché une seule perf’ en-dessous des 21 points lorsqu’il était en déplacement au Madison Square Garden. Bien au contraire, ses sorties à Manhattan ont toujours eu une saveur particulière. Sa première, le 13 novembre 2009 lors de sa saison rookie, a certes limité le septuple All-Star à 2 minutes et 35 secondes de jeu, mais les Warriors sont repartis victorieux et à partir de ce moment-là, commence la « Steph mixtape » au MSG. Le 10 novembre 2010, dès son deuxième passage dans le théâtre des grands évènements, la Stéphance montre ses premiers signes de greatness avec une perf à 25 points, 6 rebonds et 8 passes ponctuée d’un succès 117 à 122.

Vint alors ce fameux 27 février 2013, jour de naissance pour le Chef que l’on connaît aujourd’hui. Il s’impose chez les Knicks comme un grand de ce sport aux yeux de plusieurs observateurs, et ce malgré la défaite. Il joue les 48 minutes d’un match en antenne nationale, dans l’arène la plus légendaire de NBA, devant les fans les plus exigeants de la Ligue. Le septuple All-Star a profité de l’occaz pour taper son record en carrière de 54 points (avant les 62 points contre les Blazers), et surpasse même le compil du scoring de ses coéquipiers ce soir-là (54 contre 51). C’était également son premier match avec 11 tirs primés convertis, et, point de départ de l’indécence, il n’a eu besoin que de 13 tentatives pour cela. En offrant une performance aussi spectaculaire au MSG – surtout lors de cette belle année new-yorkaise -, Curry s’est assuré que son nom figurait définitivement parmi les têtes pensantes de la Ligue. L’année suivante, il y enregistrera un triple-double ( 27 points, 11 rebonds et 11 passes décisives dans une victoire). La particularité de cette performance ? À l’issue de match, le boss californien et LeBron James sont les seuls joueurs avec un triple-double et un match à au moins 50 points au Garden.

The game Stephen Curry became a star overnight. 54 points. 11-13 3PT. Madison Square Garden. February 27, 2013. pic.twitter.com/mS3ErA4ARd — Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2020

Le match de ce soir n’est pas le seul lors duquel Stephen Curry a grimpé dans la hiérarchie des shooters All-Time sous les projos du MSG. En 2017, après avoir rentré 5 tirs à 3-points bâtisseurs d’un succès face aux Knicks, le meneur des Dubs marque son entrée dans le Top 10 des tireurs All-Time et dépasse alors… Chauncey Billups ! Le fils de Dell termine le match avec 31 points et un compteur à 1833 missiles longue distance, en seulement huit ans de carrière NBA. Il évite par la même occasion une série de trois défaites consécutives aux siens. Tiens, la plus récente de ses permanences au MSG remonte à il y a seulement 10 mois. Après le légendaire « flu game » de MJ, l’ancien de Davidson créera un « after flu game » (toute proportion gardé) avec cette belle performance de 37 points, 6 rebonds et 6 passes contre les Knicks. Mais que ses perfs avec les Warriors ne nous éblouissent pas, le petit meneur a déjà marqué ce parquet mythique loin du maillot des Dubs. Deux ans après avoir été snobé pour le All-Star Game 2013, il rebondit d’une fort belle manière avec deux sélections consécutives, dont l’une le conduira au MSG en 2015. Le premier MVP unanime de la ligue termine avec plus de 42.000 votes devant LeBron James, mais malgré le fait qu’il soit aux côtés de Steve Kerr – alors entraîneur de la Conférence Ouest – et Klay Thompson, il n’enregistre que 15 points avec un vieux 3/10 à longue distance, pour un total de 6/16 au tir. Comme partout donc, quelques écarts de niveau, mais majoritairement de grandes heures ponctuées par un flot de victoires. Ainsi se résume la carrière du Chef en terre new-yorkaise.

En plus du record, la garantie d’une belle performance est plutôt solide au vu du passif de Stephen Curry au Garden. En conséquence, le prix moyen des billets qui est en général de 352 dollars au MSG s’élève désormais à 1334 dollars en moyenne pour le match de ce soir. Les prix ont quadruplé pour ce moment qui pourrait être historique, et à raison, car Steph n’a quasiment jamais déçu dans le repère des Knicks.

Source texte : Land of Basketball, Sporting News