Le Madison Square Garden, théâtre des performances XXL : si Stephen Curry cherche des idées pour ce soir, c’est par ici !

S’il plante deux tirs à 3-points ce soir, Stephen Curry deviendra le meilleur tireur de l’histoire. C’est un fait et tout le monde est au courant, mais imaginez un peu le barouf si en plus de cela, il décide de prendre feu et d’arroser les Knicks, au bon souvenir de 2013. Quitte à rentrer dans l’histoire, autant le faire avec la manière et pour motiver l’extraterrestre, on va lui rafraîchir la mémoire avec les plus gros cartons balancés sur la scène new-yorkaise.

Le Madison Square Garden est à la même adresse depuis le 11 février 1968. « Ça fait une tire », comme dirait ton grand-oncle et en plus de cinq décennies, l’antre new-yorkaise a vu défiler un paquet de psychopathes. Les grands joueurs de la Ligue aiment se faire remarquer dans cette atmosphère si spéciale et la plupart du temps, ce sont les Knicks qui en font les frais. Quand on regarde le podium des plus grosses performances statistiques, l’on ne retrouve qu’un seul joueur de New-York : les calculs sont pas bons Spike Lee ! L’unique représentant des Knicks est Carmelo Anthony – Melo pour les aficionados – qui a retourné le Madison Square Garden un soir de janvier 2014. Ce jour-là, New-York affronte les terribles Charlotte Bobcats et Carmelo, alors au sommet de son art, va en profiter pour scorer 62 pions et prendre 13 rebonds sur le museau des félins. Le bougre est adroit de partout avec 65,7% de réussite au tir dont 6 bombes du parking, et va forcément choper la victoire 125 à 96. C’est tout simplement la plus grosse presta’ de la carrière du coureur de bague et le plus grand nombre de points inscrits au Madison Square Garden.

#OTD in 2014, Melo went off for a career-high and Knicks franchise record 62 PTS at MSG. 🔥 pic.twitter.com/ICrnBfABn4 — NBA TV (@NBATV) January 24, 2019

Juste derrière Carmelo Anthony, on retrouve évidemment le serpent préféré de ton Lakers préféré, qui avait injecté une bonne dose de venin aux Knicks en 2009. Quand on évoque reptile et Los Angeles dans la même phrase, forcément l’on parle de Kobe Bryant et la légende des Lakers est sur la deuxième marche du podium des plus grosses performances de l’histoire du MSG. Son coup d’éclat ? 61 points à 19/31 au tir, dont 3/6 depuis l’arc et 20/20 aux lancers. Une performance dantesque alimentée par un public qui ne cesse de lui susurrer des mots doux (non). On récapitule : une ambiance austère et des Knicks bien trop softs, ce qui nous donne alors l’habitat naturel d’un Kobe Bryant inarrêtable, auteur de 61 pions garant d’une belle victoire 117 à 126. Ce 2 février 2009 restera dans les livres d’histoires puisque Kobe est devenu le reptilien qui a scoré le plus de points au Madison Square Garden, et par la même occasion, le visiteur le plus prolifique de l’histoire de l’antre : un record toujours d’actualité. Autre habitué des belles soirées sur Manhattan, El Barbudo ! Qui mieux que The Beard pour produire des stats ? Même s’il vit un début de saison compliqué cette année, il ne faut pas oublier le psychopathe que pouvait devenir James Harden dans ces années à Houston. En 2019, il a bien cru taper le record de Melo mais a finalement échoué à une longueur du type au bandeau. Comme Kobe avant lui, le barbu s’énerve et colle 61 pions sur la tronche des Knicks. Au four et au moulin en ce 23 janvier 2019, l’ancien pote de Russell Westbrook ajoute à son chef d’œuvre 15 rebonds, 4 assists et 5 interceptions. En face, New-York est dépassé par un James Harden qui repart victoire sous le bras en ayant marqué plus de la moitié des points de son équipe. Il égale ainsi Kobe au plus grand nombre de points inscrits par un joueur adverse.

12 years ago (Feb 2, 2009) Kobe drops 61 on the Knicks at Madison Square Garden. Spike Lee’s reaction at the end 😂 pic.twitter.com/GjVC69FItQ — Kobe Highlights & Motivation (@kobehighlight) February 2, 2021

The Beard has 36 PTS and 9 REB … at the half. 🔥 Will he get to 50? Keep up on #CrunchTime! pic.twitter.com/NcucT1fNGv — NBA TV (@NBATV) January 24, 2019

Le podium a fière allure mais il ne faut pas oublier les 60 pions de Bernard King pour noël 1984, les 55 pions d’His Airness en 1995, les 54 de Curry en 2013 ou encore les 52 unités de LeBron en 2009. Vous l’aurez compris, l’ambiance mystique du Madison Square Garden a tendance à déchaîner les grands joueurs. Cette nuit tous les ingrédients sont réunis et seuls les dieux du basket savent où cette histoire nous mènera, mais si Steph commence à faire ficelle, l’on pourrait vite tomber dans l’irrationnel…

Source Texte : Def Pen Hoops, The Hurry Up, ShowtimeForum.