C’est l’heure des retrouvailles ! Plus d’un an après les deux rencontres virales entre Boulogne-Levallois et la G League Ignite Team, Victor Wembanyama et Scoot Henderson se retrouvent à 4h du matin. Le premier affrontement en NBA entre les deux rookies.

En ne regardant que le classement de la Conférence Ouest, cette affiche entre les Portland Trail Blazers et les San Antonio Spurs n’est pas des plus excitantes. Néanmoins, il y a encore un peu plus d’un an, elle aurait été celle attendue par tous les fans de NBA : la première opposition entre Scoot Henderson et Victor Wembanyama.

En octobre 2022, les Mets de Boulogne-Levallois se déplaçaient à Las Vegas pour affronter la G League Ignite Team de Scoot Henderson. Cette rencontre avait des aires de première d’une longue rivalité et le prodige français avait consolidé sa première place lors de la prochaine draft.

Depuis l’alien a atterri à San Antonio et a réalisé un début tonitruant en NBA avec plus de 18 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne, malgré des défaites qui s’enchaînent.

Scoot Henderson n’a, lui, pas connu une trajectoire aussi rectiligne. “Seulement” sélectionné en troisième position de la Draft par Portland, le meneur a vécu un début de saison compliqué avant d’être victime d’une première blessure dans la Grande Ligue. Depuis, son retour, il sort du banc de l’équipe de Chauncey Billups et trouve de plus en plus son aise. En décembre, l’originaire de Géorgie tourne à 13,4 points et 4,5 passes de moyenne avec des pourcentages bien plus élevés qu’en début d’année.

Mais les deux hommes ne sont pas les seuls joueurs ayant le potentiel pour briller à 4h du matin au Moda Center. Anfernee Simons est énorme cette saison avec plus de 27 points de moyenne tandis que Shaedon Sharpe, Jerami Grant, Devin Vassell ou encore Keldon Johnson sont tous capables d’atteindre la trentaine de puntos.

Ce match peut paraître assez banal sur le papier, mais pourrait bien devenir une archive historique dans une petite quinzaine d’années. Scoot Henderson vs Victor Wembanyama, épisode 1, à 4h du matin ce jeudi soir.

