La nuit NBA commence avec un choc des extrêmes ce jeudi. La franchise avec le meilleur bilan de la Ligue cette saison, les Boston Celtics, reçoit à 1h30 du matin, celle avec le pire, les Detroit Pistons. Mais comment cette affaire pourrait-elle bien se terminer…

Le foreshadowing est un anglicisme désignant un présage, une série d’indices au sein d’un récit annonçant ce qui est à suivre. En 2023 en NBA, lorsqu’on vous annonce une affiche entre les Boston Celtics et les Detroit Pistons, ce que l’on veut réellement vous dire, c’est de déjà préparer le talc car des fesses vont rougir du côté du Michigan.

Les joueurs de Monty Williams sont sur 27 défaites consécutives et pourraient (devraient) ce soir rejoindre le triste record all-time de la plus longue série de matchs sans victoires détenu par les Philadelphia Sixers. Les mots sont perdus, les qualificatifs aussi et lorsque l’on parle des Bad Boys de Detroit désormais, cela n’a plus le même sens qu’au début des années 1990.

Ce soir, les Pistons se déplacent chez les Celtics : une équipe qui a gagné 23 de ses 29 matchs cette saison, une équipe qui possède probablement le meilleur cinq majeur de la NBA. Pour vous donner une idée, c’est un petit peu comme si l’Olympique Lyonnais de septembre 2023 devait se déplacer au Camp Nou pour jouer le Barça de Guardiola en 2009.

On ne dit pas qu’on va préparer l’article résumant le match à 16h entre la clope et les biscuits, on dit simplement qu’on pourrait le faire. La dernière fois que l’on a ressenti aussi peu de suspense, c’était au moment de lancer le dernier album de Vitaa. Oui, son mec l’a trompé et oui elle en a fait 14 sons.

Pour finir cette preview de la rencontre entre Boston et Detroit, voici une petite liste de choses plus probables qu’une victoire des Pistons cette nuit à 1h30 :

Victor Wembanyama All-Star

Derrick White All-Star

Kyle Singler All-Star

Karim Benzema All-Star

Vitaa All-Star

Le bébé de votre famille All-Star

Albert Einstein ou toute autre personnalité décédée All-Star

Le ver l’ayant consumé All-Star

Bref, si vous voulez voir un match serré, ce n’est pas celui-là qu’il vous faudra regarder ce soir, par contre si vous voulez vous marrer et être témoin de l’histoire NBA, c’est bien dans le Massachussetts que ça se passe.