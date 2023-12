Record NBA : les Pistons l’ont fait, 27 défaites consécutives…

C’était sans doute l’un des grands enjeux de la nuit : le résultat des Pistons face aux Nets, puisque la franchise de Detroit pouvait battre le record de défaites consécutives sur une seule saison. Malgré un Cade Cunningham à 41 points, Motor City s’incline et signe sa 27e défaite de suite… record NBA.

Les Pistons ont réussi à repousser les limites connues de la nullité en NBA. Ils sont désormais seuls en tête – ou seuls au fond – du classement des défaites consécutives dans l’histoire de la Grand Ligue, sur une saison. La statistique est terrible, tant elle impressionne par sa longueur : 27. Vingt-sept défaites de suite.

🚨 OFFICIEL : LES PISTONS ONT LE NOUVEAU RECORD ALL TIME DE DÉFAITES CONSÉCUTIVES !!

2️⃣7️⃣ défaites de suite… 💀

0 victoire en novembre.

0 victoire en décembre.

Aucune équipe NBA a fait PIRE en 1 saison, dans l’histoire de la Ligue.

Le record de la honte est pour Détroit. pic.twitter.com/XvxeQIoW37

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2023

Sans tomber dans une moquerie de bas-étage, il faut quand même se rendre compte de ce que représente 27 matchs de suite. Zéro succès en novembre, zéro succès en décembre, prochain match à Boston, chez le boss de l’Est… vrai sujet que celui de la résistance mentale pour ce groupe qui semble complètement lavé psychologiquement par cette série noire.

Cade Cunningham a mis 41 points dont 37 en deuxième mi-temps.

Il a joué à un niveau exceptionnel.

Chaque défenseur a pris tarif.

Mais c’était pas assez, encore une fois.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2023

Cade Cunningham a posé 41 points, en prenant à plusieurs reprises la dignité des défenseurs de Brooklyn. Pourtant, cela n’a pas suffi : Dorian Finney-Smith envoie un très gros tir en toute fin de money-time, match plié. Les “Sell the team” entendus lors de la dernière rencontre à domicile descendent encore des travées de la salle, les fans ont compris que leur équipe allait marquer l’histoire dans le mauvais sens.

Quelle clim pic.twitter.com/IVYrCGnuzn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2023

Jusqu’où iront-ils donc, désormais ? Avec cinq prochains matchs sur six à l’extérieur dont des déplacements à Golden State, Denver et Boston, la prochaine opportunité de victoire – sur le papier – sera face au Jazz en terre Mormone, le 2 janvier. D’ici là, et même si on aimerait qu’ils gagnent, ça risque d’être compliqué. Le 11 janvier, Detroit recevra San Antonio. Un match coché, un match à gagner, un match de la dernière chance.