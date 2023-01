Dernier match de la nuit, plus grosse clim de la nuit ! Une fin de partie en apothéose avec des shoots clutchissimes à souhait. Klay Thompson d’un côté, Saddiq Bey de l’autre. Spoiler : c’est le joueur des Pistons qui a eu le dernier mot, et quel mot ! Oui, Jordan Poole n’a pas été mentionné, c’est tout simplement parce qu’il a chié dans la colle dans les derniers instants.

Les stats de ce match haletant, c’est par ici !

En fin de nuit, c’est toujours plus compliqué d’arriver à suivre les matchs. Fatigue, yeux qui piquent… bref, jamais simple. Pourtant, certaines rencontres sont tellement excitantes qu’elles donnent un coup de fouet à l’organisme. Ce Warriors-Pistons aura été l’une des ces parties, pour ceux qui ont eu le courage de regarder Morphée dans les yeuz’ jusqu’au bout de la night.

Mais que s’est-il passé, vous demanderez nous. Et bien, accrochez-vous. Soyons honnêtes, le début du match n’est pas à se taper le fessier par terre, donc avançons jusqu’aux ultimes minutes de la rencontre. Entre temps ? Du solide Bojan Bogdanovic, qui finira la partie à 29 points, 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. À noter également la très belle prestation de Killian Hayes, qui s’est feint d’un match à 9 points, 2 rebonds et 13 passes, mais surtout deux lancers primés avec brio pour mettre la pression sur les Warriors en toute fin de match.

Ce qui nous intéresse désormais ? Cette fin de game bien sûr et Saddiq Bey. L’ailier boucle la partie avec 17 points et 3 rebonds, mais surtout deux énormes tirs à trois-points. L’un pour reléguer les Warriors à 5 points de retard à 1 minute 25 de la fin, l’autre pour offrir la victoire à Detroit. Les images ? Oui, c’est juste en dessous.

SADDIQ BEY AU BUZZER, OH LA CLIM MONUMENTALE 🥶🥶🥶🥶🥶🥶pic.twitter.com/HZ32Gu53ou — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023

Le second tir du parking est énorme hein ? Il vient en réponse à un tir de loin de Klay Thompson qui envoyait alors la partie en prolongation. L’homme qui a envoyé 54 points lundi a proposé 30 points ce soir, dont 17 dans le dernier quart-temps. Une prestation plus qu’honnête, mais insuffisante malheureusement. Les Warriors ont bien eu une balle de match avant ce tir de fou, mais Jordan Poole a glissé en voulant foncer au panier, la méga tuile. Les Pistons ont montré qu’ils avaient des balls, et par la même occasion révisé tout le système de chauffage du Chase Center, net.

