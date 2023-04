Après une quatrième saison consécutive sans Playoffs et dans les bas-fonds de la Conférence Est, Dwane Casey va peut-être laisser sa place à un autre coach sur le banc des Pistons. Il ne devrait néanmoins pas quitter la franchise pour autant, car un poste dans le front office lui sera proposé si ça se confirme.

Dwane Casey et les Pistons, c’est une histoire d’amour dans les bureaux, mais de désamour sur le terrain. Après quatre années sans postseason et dans le fond du fond de la Conférence Est, Detroit commence à penser à une suite au niveau du coaching. Dwane Casey pourrait donc rendre son tablier pour le laisser à quelqu’un d’autre selon Jake Fischer de Yahoo Sports. Mais grâce à sa bonne relation avec Tom Gores, propriétaire de la franchise, Casey changerait juste de poste, passant d’entraîneur à membre du front office.

Toutefois, rien n’est encore officiel, et les Pistons laisseraient même le choix à Casey entre les deux jobs. Plutôt sympa comme proposition. Detroit a également annoncé en interne avoir des ambitions pour la saison 2023-24 (la dernière du contrat de Casey), avec une place au play-in tournament comme objectif. Spoiler, ça passera forcément par un renforcement de l’effectif, mais probablement aussi par un changement de coach.

The NBA regular season ends on Sunday, and league-wide chatter has focused on several teams considering changes at head coach. Details on Toronto, Houston, Detroit and more @YahooSports: https://t.co/0Zom1rTsJv

— Jake Fischer (@JakeLFischer) April 7, 2023