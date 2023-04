Après deux saisons sur le banc des Rockets, Stephen Silas ne devrait pas poursuivre l’aventure. Malgré une année supplémentaire en option, celle-ci ne devrait pas être levée par le board de Houston qui recherche déjà un entraîneur avec un profil plus expérimenté.

C’est Jake Fischer de Yahoo Sports qui a indiqué la nouvelle : Stephen Silas va probablement être remplacé pour le poste de head coach des Rockets. Pas vraiment une surprise au vu des résultats de ces dernières années, ou plutôt du manque de résultats.

The Houston Rockets are not expected to bring back Stephen Silas after this season, per @JakeLFischer

Nick Nurse and Scott Brooks have been mentioned as potential candidates to replace Silas pic.twitter.com/TzdzBDM5fH

— NBACentral (@TheNBACentral) April 7, 2023