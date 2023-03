Ime Udoka, cible privilégiée des Rockets et des Raptors cet été ?

Limogé par les Celtics pour une affaire de relation avec l’une des membres du staff de la franchise, Ime Udoka semble toujours avoir la cote en NBA. Annoncé chez les Nets il y a quelques mois pour remplacer Steve Nash, le finaliste 2022 pourrait finalement atterrir chez les Raptors ou chez les Rockets. En tout cas, les deux équipes zieutent avec attention le dossier, selon Heavy Sports.

Ime Udoka a été l’homme qui a transformé les Celtics en l’espace de trois mois. D’une équipe en difficulté, sans rythme et presque sans âme, il en a fait une machine de guerre collective qui atteint les finales NBA avec un esprit irréprochable. Forcément, ce genre de ligne sur le CV, ça attire les prétendants. Son aventure avec Boston aurait dû durer encore longtemps, mais son comportement extra-sportif en a décidé autrement. En relation extra-conjugale avec une membre de son staff, il aurait également tenu des propos désobligeants. De quoi forcer Boston à le suspendre, puis à le licencier…

Gregg Popovich said he hopes Ime Udoka will be back coaching… We wrote at the start of March that teams were vetting him for possible openings. Sources are mentioning Toronto and Houston as possibilities if those clubs make moves.

Plus more from Pop…https://t.co/P2LQY07dls

— Steve Bulpett (@SteveBHoop) March 27, 2023