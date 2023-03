Avec trois franchises basées sur son territoire, le Texas a toujours vu, depuis 1980 et la création des Mavericks de Dallas, au moins l’une de ses trois équipes en Playoffs. Cette saison, avec les Spurs et les Rockets d’ores et déjà éliminés, les Licornes sont les seules à pouvoir faire perdurer cette série… mais les choses sont mal engagées.

Le Texas est une terre de barbecues XXL, de cowboys et de musique country. Pour ceux qui s’intéressent au sport, il s’agit aussi d’une terre de basket. Depuis 1980, aucune saison régulière ne s’est clôturée sans qu’au moins une équipe du Lone Star State ne se qualifie pour les Playoffs. En même temps, les époques se sont enchaînées, et avec elles les grandes équipes. Moses Malone puis Hakeem Olajuwon chez les Rockets, avant la dynastie des Spurs et l’ère Nowitzki à Dallas. Sans oublier les Fusées de James Harden et les Mavericks de Luka Doncic, ces dernières saisons.

Texas has had three NBA teams since 1980-81. If Dallas’ slide continues, this would be the first time in all that time that the Lone Star State sends zero teams to the playoffs.

(H/T to my fellow Substacker @jkubatko with the confirming research.)

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 26, 2023