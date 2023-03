Robert Horry : qui est son meilleur coéquipier all-time ? || #PartenaireParticulier

C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Jason Kidd !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré

Robert Horry, un nom qui a fait partie de nombreuses équipes titrées. Robert Horry, un homme de l’ombre qui s’est sublimé dans les instants cruciaux pour planter des tirs souvent décisifs, au point d’obtenir le surnom de Big Shot Rob. Avec sept titres NBA, l’ami Robert a côtoyé de nombreuses stars de la NBA. Et par stars, on entend pas des “petites” stars. Hakeem Olajuwon chez les Rockets, Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan chez les Spurs… sans oublier Shaquille O’Neal et Kobe Bryant chez les Lakers. Un gratin énorme et très étoilé. Et donc, un apéro vraiment casse-tête avec des choix franchement pas simples. Vous connaissez la formule désormais, alors on y va !

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.