Rien ne va plus à Dallas. Tombés une nouvelle fois face aux Hornets dimanche soir, les Mavericks continuent de voir les Playoffs s’éloigner et comme si ça ne suffisait pas, Luka Doncic devrait logiquement être suspendu pour le prochain match.

Ça y est, Luka a officiellement dépassé la limite.

Grand spécialiste dans la discipline “je rouspète auprès des arbitres”, Doncic a écopé de sa 16e faute technique de la saison hier dans le troisième quart-temps à Charlotte, 16e technique synonyme de suspension automatique pour le prochain match. Sur l’action en question, Luka n’est pas très démonstratif mais qui sait ce qu’il a pu dire à l’arbitre. Et puis bon, sa réputation ne l’aide pas non plus, lui qui a encore pris une amende tout récemment pour avoir suggéré que les arbitres de Mavs – Warriors avaient été payés…

Luka Dončić got his 16th technical foul of the season, resulting in a one-game suspension. pic.twitter.com/K3X0Np47dA — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 26, 2023

À moins que la NBA décide d’annuler la faute technique (si elle considère qu’elle n’est pas justifiée), Luka Doncic va rater le match opposant les Mavericks aux Pacers ce soir dans l’Indiana. Et au vu de la situation de Dallas actuellement, on peut dire que le timing est désastreux.

Doncic et ses copains sont sur quatre défaites consécutives et affichent désormais un bilan global de 36 victoires pour 39 défaites. Cette mauvaise série tombe au plus mauvais moment, à seulement deux semaines de la fin de la régulière et alors que tout se joue dans une Conférence Ouest hyper serrée. À l’heure de ces lignes, les Mavs sont onzièmes au classement et ne sont donc même pas qualifiés pour le play-in tournament (un match de retard sur le dixième, Oklahoma City). Une phrase impensable il y a encore quelques semaines, surtout que Dallas reste sur une Finale de Conférence Ouest.

Cette suspension, si elle est confirmée, symbolise bien le malaise entourant Luka Doncic aujourd’hui. Frustré, pas à son top niveau, et visiblement touché par des soucis d’ordre privé, Luka “ne s’amuse plus” sur un parquet de basket, et c’est tout Dallas qui coule…