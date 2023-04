Attention, la news WTF du jour est là. Et elle concerne… Jaylen Brown !

Le petit monde du sport est impitoyable, et certaines blessures insolites de sportifs reconnus sont restées dans les mémoires : l’entorse de la cheville de Yoann Gourcuff en allant promener son chien (bon ok le mec était en mousse), la double fracture tibia-péroné du rugbyman international Sylvain Marconnet en allant au ski deux semaines avant la Coupe du Monde de Rugby, ou encore la chute de Rajon Rondo dans sa douche qui lui a valu une fracture de la main en 2014.

À quelques encablures des Playoffs, le joueur des Celtics Jaylen Brown est entré dans ce club très fermé des blessures de la lose. Jay-B a en effet eu la merveilleuse idée de ramasser un vase qui venait de se casser, juste après avoir arrosé une plante. Résultat des courses, l’arrière des Trèfles s’est ouvert la main et a dû subir cinq points de suture…

Jaylen Brown cut his hand while picking up a broken glass vase last night and received 5 stitches 😳

He’s expected to be ready for the playoffs

(via JaredWeissNBA) pic.twitter.com/V4d1kTxoja

