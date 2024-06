Ce samedi, Jason Kidd a couvert d’éloges Jaylen Brown pour son Game 1 réussi. Un stratagème pour diviser les Jay Brothers à quelques heures du Game 2 du côté de Boston ?

Jason Kidd est un vieux renard et il sait très bien que tout ce qu’il dit peut avoir des retombées. Aussi, inutile de croire que ses remarques sur Jaylen Brown ne sont pas innocentes. Voilà ce qu’il déclarait ce samedi. Des propos rapportés par Tim Bontemps d’ESPN.

« Jaylen est leur meilleur joueur. Il suffit de regarder ce qu’il fait sur le plan défensif. Il a marqué Luka sur tout le terrain. Il est allé sur la ligne des lancers francs. Il a tout fait, et c’est ce que fait votre meilleur joueur. “Il joue des deux côtés, en défense et en attaque, à un haut niveau. Et c’est ce qu’il fait depuis le début des Playoffs. Je veux dire, quand vous parlez du MVP de la Conférence Est, il semble qu’il ait continué à reprendre là où il s’était arrêté”.

Le coach de Dallas semble vouloir offrir les lauriers à l’arrière, sans doute pour piquer au vif un Jayson Tatum qui est censé incarner le leadership chez les Celtics, et sans doute pour essayer de créer la zizanie chez les verts. Il est vrai que les comparaisons entre Tatum et Brown ont été légion au fil des années. À Boston, on est loin d’être dupes et les principaux concernés n’ont pas voulu rentrer dans le jeu de l’ancien meneur.

Pour Jayson Tatum, il n’y a rien de nouveau dans ce type de commentaires, c’est monnaie courante pour les deux All-Stars depuis des années. Pas de quoi en faire tout un plat.

“Nous sommes dans cette position depuis de nombreuses années, avec des gens qui essaient de nous diviser et de dire que l’un d’entre nous devrait être échangé ou que l’un est meilleur que l’autre. Nous n’en sommes donc pas à notre premier rodéo”.

Al Horford a lui expliqué que c’était “sournois” de la part de Kidd et seul Jrue Holiday a vraiment mis les pieds dans le plat en expliquant le coach de Dallas “ne mentait pas” et que Jaylen Brown était réellement le meilleur joueur de Boston sur ces Playoffs.

On verra cette nuit (2h) si le coach des Mavs a perturbé ses adversaires.

