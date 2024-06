En pleine ascension au début de la décennie 2020 et se qualifiant en Playoffs trois fois de suite, les Memphis Grizzlies ont connu un gros coup d’arrêt cette saison. La faute aux innombrables blessures ainsi qu’aux dérives du franchise player Ja Morant. Le point positif dans tout ça ? Memphis a récupéré un choix dans la Loterie à la Draft NBA, le pick 9 plus exactement. Reste à voir ce que les Grizzlies vont en faire.

Option #1 : transférer le pick 9 pour renforcer l’effectif actuel

L’objectif pour les Grizzlies la saison prochaine est très clair : redevenir une équipe compétitive dans la très relevée Conférence Ouest. Avant que Ja Morant ne se filme avec des flingues à la main et que la malédiction des blessures ne frappe le Tennessee, Memphis visait les sommets de l’Ouest, ne l’oublions pas. Avec le retour de Ja et – on espère – une infirmerie beaucoup moins remplie, les Grizz voudront retrouver les hauteurs du Wild Wild West.

Il y a donc des chances que les Grizzlies sacrifient leur pick numéro 9 pour récupérer un joueur capable d’apporter tout de suite une contribution solide. Cela donnerait un soutien supplémentaire au trio Ja Morant – Jaren Jackson Jr. – Desmond Bane, qui représente la base du projet à Memphis. Memphis pourrait viser un pivot d’expérience à associer à JJJ dans la raquette, ou au moins au sein de la second unit pour ajouter de la taille, du rebond et du contre sur le poste 5. On rappelle que les Grizzlies ont transféré Steven Adams (blessé) à Houston en février dernier.

Au vu de sa masse salariale importante la saison prochaine, Memphis devra lâcher du monde en plus du pick 9 (Marcus Smart ? Brandon Clarke ? Luke Kennard ?), car récupérer un joueur d’impact n’est jamais gratuit.

🚨MOCK TRADE🚨

MEM: Jarrett Allen

CLE: Luke Kennard, Ziaire Williams, 1st Round Pick, 2nd Round Pick

Grizzlies' get much needed Rebounding/Center depth

— Grizzlies SZN (@Grizzlies_szn) May 22, 2024

Option #2 : utiliser le pick 9 pour monter à la Draft et sélectionner Donovan Clingan

On l’a dit, les Grizzlies ont besoin d’un pivot et veulent se renforcer sur ce poste. S’ils ne trouvent pas leur bonheur sur le marché des transferts, ils peuvent tenter leur chance à la Draft NBA. Certes c’est une décision plus sur le long terme, mais c’est aussi moins coûteux financièrement. Et le nom qui revient souvent à Memphis, c’est celui de Donovan Clingan.

Derrière les prospects français Alex Sarr et Zaccharie Risacher, annoncés dans le Top 2, le géant du Connecticut est un vrai candidat pour être sur le podium de la Draft NBA 2024. Le troisième choix appartient à Houston, mais les Rockets n’y semblent pas particulièrement attachés. Et si c’était une opportunité pour Memphis de monter à la Draft pour sélectionner Clingan ? Les deux franchises auraient déjà commencé à discuter autour d’un swap pick 3 – pick 9 (avec les Grizzlies qui ajoutent évidemment une contrepartie supplémentaire dans le deal).

RUMOR: The Grizzlies are a “Team to watch” that could potentially trade up to Pick #3 to draft Donovan Clingan.

How would y’all feel about this and who would you like to see be apart of that package? pic.twitter.com/dB6gDkaUbp

— Grizzlies SZN (@Grizzlies_szn) June 2, 2024

Donovan Clingan est un pivot traditionnel qui fait 2m18 pour 127 kilos, et qui a le potentiel pour être un dernier rempart redoutable en NBA. Clairement, il répondrait à un besoin important pour les Grizzlies. Il lui faudra forcément du temps pour atteindre tout son potentiel mais avec sa taille, Clingan peut représenter une présence immédiate.

Réputé pour réaliser des transferts afin de monter à la Draft NBA, le manager des Grizzlies Zach Kleiman pourrait refaire le coup.

Option #3 : garder le pick 9 pour sélectionner le meilleur prospect disponible

Ce n’est pas le scénario le plus probable, mais il existe. Les Grizzlies peuvent simplement décider de garder leur pick 9 et choisir le meilleur prospect disponible. Memphis a montré ces dernières années sa capacité à transformer rapidement des prospects en des joueurs d’impact pouvant aider le collectif.

En fin de Top 10, les Grizz pourront potentiellement miser sur un ailier prometteur (Cody Williams ou Ron Holland par exemple) ou sur un extérieur comme Dalton Knecht (Tennessee), gros scoreur/sniper qui a déjà 23 ans et qui pourrait contribuer immédiatement. Le shooteur Reed Sheppard intéresse également les Grizzlies, 29e de la Ligue à l’adresse extérieure cette saison, mais on serait très étonnés de le voir encore disponible avec le pick 9.

In ESPN’s Latest 2024 NBA Draft Rankings, six prospects were mentioned as players that the Grizzlies have shown interest in :

– Donovan Clingan

– Dalton Knecht

– Devin Carter

– Zach Edey

– Tristan De Silva

– Johnny Furphy

(via @DraftExpress) pic.twitter.com/wiEl7fHAaN

— Grizz Lead (@Grizz_Lead) June 7, 2024

Enfin, dernière option possible à Memphis : descendre dans la Draft pour prendre spécifiquement un pivot moins coté (Zach Edey, Yves Missi, Kel’el Ware, DaRon Holmes) mais en récupérant une contrepartie en échange.