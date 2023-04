Avec la fin de la saison régulière qui approche à grands pas, les discussions sur les différents trophées individuels deviennent de plus en plus intenses. Pour le titre de Défenseur de l’Année, Jaren Jackson Jr. fait partie des favoris, et vous ne devinerez jamais quel joueur doit l’emporter selon lui.

“Je pense vraiment être le Défenseur de l’Année. J’ai l’impression d’avoir réalisé quelque chose de spécial, et je le veux vraiment.”

Vous l’avez compris, Jaren Jackson Jr. n’est pas du genre à se cacher. Pour lui, c’est clair, le titre de Défenseur de l’Année doit lui revenir cette saison. Et quand on regarde son dossier, c’est vrai qu’il a des arguments solides pour se défendre.

Véritable machine à contrer avec son envergure de 2m24 (3 contres par match en seulement 28 minutes, leader en NBA), JJJ s’est imposé comme le meilleur protecteur de cercle en NBA, à la fois dans un rôle de dernier rideau qu’en aide. Capable aussi, grâce à sa mobilité, d’être efficace quand il se retrouve dans le périmètre face à des joueurs censés être plus rapides que lui, et tournant à une interception de moyenne, Jackson Jr. a tout de l’intérieur moderne sur lequel une équipe peut construire sa défense. La preuve, les Grizzlies sont aujourd’hui sur le podium NBA en matière d’efficacité défensive, avec 110,6 points encaissés pour 100 possessions si l’on en croit NBA.com.

Jaren Jackson Jr. leads the NBA in:

Blocks per game (3.1)

Defensive Rating (105.7)

Opponent FG% (42.8%)

BLK% (9.8%) – 4th best season in NBA history

The Grizzlies were 20th in defensive rating without him and are 1st since he returned

The DPOY race should be over. pic.twitter.com/QmLDo02ajZ

— Bryson🐻 (@BrysonWright3) March 30, 2023