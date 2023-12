Reprise en douceur ce soir, après un Christmas Day haut en couleur. Le main event de la nuit ? Ce sera le premier match au menu, avec des Pistons qui pourraient taper le record all-time de défaites consécutives en une saison. On y croit !

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Nets

1h : Wizards – Magic

2h : Bulls – Hawks

2h : Rockets – Pacers

2h : Pelicans – Grizzlies

2h : Thunder – Wolves

2h : Spurs – Jazz

4h : Blazers – Kings

4h30 : Clippers – Hornets

Le match à ne pas rater : Pistons – Nets

Forcément. D’un pur point de vue basket ce sera peut-être une énorme bouse, mais les Pistons sont tellement nuls qu’ils ont perdu 26 matchs de suite, record all-time égalé sur une saison, et qu’ils ont TOUT pour perdre le 27è ce soir. On sera donc tous devant le premier match de la soirée pour se foutre de l’équipe de Monty Williams, c’est de bonne guerre, et une fois la fessée ramassée par Detroit on pourra enfin passer à du vrai basket. Deal ?

Mais aussi…

Trae Young qui tentera de poursuivre sa folle série de matchs en 30 points et 10 passes

Un joli Rockets – Pacers, qui l’eut cru il y a deux mois

Ja Morant en visite chez Zion Williamson, deux manières de voir la biologie

Un énorme choc à l’Ouest entre le Thunder et les Wolves

Les Clippers à la relance après deux revers de suite

Les Français de la nuit