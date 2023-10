Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs reçoivent les Houston Rockets, cette nuit à 2h du matin au Frost Bank Center. L’occasion de voir – on l’espère – le Français plus longtemps sur le terrain que lors de son premier match.

Deuxième match officiel aux Etats-Unis, deuxième duel texan et première rencontre de G League ce soir face aux Houston Rockets pour Victor Wembanyama. Désolé aux fans des Fusées pour la vanne, mais quand on commence la saison par une défaite de 30 points face à Orlando, on est quand même bien content d’être dans une ligue fermée.

Toujours est-il que pour sa deuxième rencontre NBA (parce que oui c’est ça la vraie info), Victor Wembanyama retrouve une équipe dont la fanbase n’est pas tout à fait acquise à sa cause. Souvenez-vous le 16 mai dernier, date de la Loterie NBA, Mark Tatum nous apprenait que les Houston Rockets n’obtenaient “que” le quatrième choix de la Draft et l’alien français – serrant le poing – n’essayait même pas de dissimuler son soulagement. Un geste resté au travers de la gorge de nombreux fans de la bande de Jalen Green.

La réaction de Victor quand Houston est sorti en 4 à la loterie.

Rockets – Spurs ce soir.

On y est.

pic.twitter.com/WfxAJ6Kff2

— Rockets Nation France (@RocketsnationFr) October 27, 2023

Les missions de Wemby ce soir ? Faire rager encore plus les fans de Houston en réalisant sa première mixtape dans la Grande Ligue, et faire vivre un cauchemar à Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun. Plus humblement, ne pas avoir à nouveau de problème de fautes et remporter son premier match (après la défaite inaugurale face aux Mavericks) serait déjà une franche réussite.

En face, les Rockets se ramèneront à San Antonio avec une bande de jeunes prêts à gâcher la fête. En plus des noms déjà cités, les rookies Amen Thompson et Cam Whitmore ont réalisé de belles choses en présaison et auront à cœur de montrer que les Spurs ne possèdent pas le seul diamant de la cuvée de Draft 2023. Les Fusées du nouveau meneur Fred VanVleet voudront également se rassurer après la débâcle du premier match face au Magic.

Et puis si tout cela ne suffisait pas à mettre le réveil, dites-vous que Dillon Brooks sera sur le parquet. Que vous l’aimiez ou pas (probablement pas d’ailleurs), il sera sûrement très divertissant dans ce contexte et essaiera sans l’ombre d’un doute de sortir Victor Wembanyama de sa rencontre. Sortez les popcorns.

Un horaire convenable pour un match de la Conférence Ouest, surtout un vendredi soir, une équipe plutôt sexy malgré ses résultats en face, la perspective d’un premier carton en NBA. Il n’y a aucune excuse pour ne pas suivre le deuxième match en carrière de Victor Wembanyama ce soir, à 2h du matin.