Derrière Milwaukee et Boston, co-favoris dans la course pour la suprématie de l’Est, les Cavaliers ont les armes pour s’installer sur le podium de la conférence après le joli jump réalisé en saison régulière l’an passé. Mais avec les ambitions viennent aussi les attentes, et le meneur Darius Garland s’attend justement à plus d’adversité cette année.

Avec 51 victoires en 2022-23, les Cavaliers ont terminé à la quatrième place de l’Est pour décrocher leur première qualification en Playoffs depuis le départ de LeBron James en 2018. Une belle réussite pour une équipe en pleine ascension ces dernières années. Alors certes, le premier tour face aux Knicks s’est transformé en un brutal retour sur terre pour la bande de Darius Garland, mais Cleveland a réalisé plusieurs ajustements pour rebondir au plus vite.

On pense notamment aux acquisitions de Max Strus et George Niang, qui apporteront tirs à 3-points et expérience à une équipe qui en a vraiment besoin. Elles pourraient permettre à Cleveland de devenir la meilleure équipe de l’Est en dehors de Milwaukee et Boston (surtout avec l’incertitude Philadelphie / James Harden), et donc de changer de statut.

“Nous sommes chassés à présent, nous ne sommes plus les chasseurs. Surtout après avoir ajouté de nouvelles pièces cette année. On a une cible dans le dos désormais. On doit avoir cette mentalité tout le temps. Être agressif, jouer avec ténacité.” – Darius Garland, via The Athletic

Pour une jeune équipe qui monte, le plus dur est toujours de s’installer parmi l’élite de la NBA. C’est une chose de passer d’équipe prometteuse à équipe de Playoffs, c’en est une autre de passer d’équipe de Playoffs à équipe qui joue vraiment les premiers rôles.

C’est le challenge qui se trouve devant les hommes de J.B. Bickerstaff aujourd’hui.

Sur le papier, les Cavaliers ont des raisons de viser haut : le backcourt Darius Garland – Donovan Mitchell peut faire mal à tout moment, la raquette Evan Mobley – Jarrett Allen donne de très belles garanties défensives (au moins en régulière), et des solutions au poste 3 ont été apportées comme dit plus haut. Certes, on en connaît certains qui ont des doutes sur la capacité de Bickerstaff à maximiser le talent dans son roster, mais il y a de quoi avoir des ambitions dans l’Ohio. Et les Cavs ne s’en cachent pas.

“L’an passé, c’était notre première fois en Playoffs. On ne savait pas à quoi s’attendre” a déclaré Garland. “Désormais, on a une idée de ce que c’est, au niveau de l’intensité et de l’atmosphère. Je pense qu’on sera bien meilleurs cette année. […] On veut jouer des grands matchs. On est prêts.”

Aux Cavaliers de le prouver sur le terrain, malgré “la cible qu’ils auront sur le dos”.

