Dans une mauvaise passe actuellement, les Suns sont tombés sur le parquet des faibles Blazers la nuit dernière. La faute notamment à une attaque qui a perdu pied à partir du troisième quart-temps. De quoi frustrer Devin Booker.

Clairement, ça ne va pas fort chez les Suns actuellement. Bradley Beal à nouveau blessé, sept défaites en dix matchs, et une dixième place décevante à l’Ouest (14 victoires – 13 défaites).

Symbole des galères actuelles de Phoenix, le craquage en deuxième mi-temps chez les Blazers hier, avec notamment un troisième quart-temps horrible des deux côtés du parquet (38-20 pour Portland). Alors qu’ils avaient commencé la rencontre bien au taquet (+16 après douze minutes), les Cactus ont montré un visage qui revient un peu trop souvent ces derniers temps. Celui d’une équipe en manque d’inspiration offensive, manque d’inspiration qui se reflète sur l’effort fourni en défense.

“C’est frustrant. Il va falloir qu’on trouve des solutions en attaque.” – Devin Booker

Devenu le véritable meneur des Suns cette saison, Booker prend forcément sa part de responsabilité sur les trous d’air offensifs des Cactus hier. Les 12 minutes après la pause ont été particulièrement crades : isolation, manque de tranchant dans les initiatives, peu de mouvement et de rythme, de la maladresse dans les tirs… bref c’était très compliqué. Alors évidemment, quand vous avez deux des meilleurs scoreurs NBA en Booker et Kevin Durant, le profil offensif de l’équipe est forcément axé sur les qualités individuelles du duo. Mais cela devient un problème quand l’attaque devient trop prévisible, trop caricaturale. Et c’est ce qu’on a vu à Portland hier.

“Peu importe ce qu’on essaye de faire, on ne peut pas se permettre de se mettre trop de pression en fin de possession. Peu importe le système, on doit le commencer avec 16, 15, 14 secondes sur l’horloge (des 24), au lieu de 10, 9, ou 8.” – Kevin Durant

Trop dépendante de Durant et Devin Booker face aux Blazers, l’attaque était souvent stagnante et les role players n’ont pas pu trouver leur rythme. Eric Gordon l’a dit sans trembler après le match : “On doit faire preuve de plus d’altruisme, et jouer plus ensemble”. Le message a le mérite d’être clair.

"We just need to be more real with ourselves into having an unselfish mindset going into games."

Eric Gordon after #Suns 109-104 loss to #Blazers.

"We got a lot of good guys on this team, but there needs to be more, a lot more togetherness to get to where we want to be." pic.twitter.com/H2BLB7XMPO

— Duane Rankin (@DuaneRankin) December 20, 2023

Il n’y a pas encore le feu au lac à Phoenix. Malgré les mauvais résultats actuels, la saison est encore longue et on ne pourra pas vraiment juger les Suns tant qu’ils ne seront pas au complet. Avec le Big Three et le supporting cast relativement solide qui est autour, l’attaque de Phoenix a ce qu’il faut pour régler les problèmes qu’elle rencontre actuellement, que ce soit en terme de rythme, de spacing ou de mouvement du ballon.

Néanmoins, les Cactus devront assez vite redresser la barre car la Conférence Ouest n’est pas du genre à faire de cadeaux.