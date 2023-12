Tidjane Salaün est un jeune basketteur confiant dans ses capacités. Cela se voit dans son jeu et sa propension à prendre chaque match un petit peu plus de responsabilités dans le jeu de Cholet, mais aussi dans les premières anecdotes qui commencent à fleurir à son sujet. La dernière en date étant signée Kyle Kuzma.

Auteur d’un très bon match contre Tenerife, Tidane Salaün a vu sa performance être relayée par Jonathan Givony d’ESPN. Le même spécialiste qui l’a classé à la seizième place de sa dernière mock draft. S’il continue à jouer comme il le fait en ce début de saison, la place du Choletais en NBA est presque assurée l’année prochaine. Ce qui n’a pas échappé à Kyle Kuzma :

I went over to France to watch some hoops this kid comes up to me and goes “see you in two years” yupppp🤣🤣 https://t.co/kBpdc2vbtd

“Je suis allé en France pour aller voir du basket et ce gamin (Tidjane Salaün) est venu me voir et m’a dit ‘On se voit dans deux ans’

Kyle Kuzma s’était en effet rendu à la Meilleraie, salle dans laquelle évolue l’ailier de 18 ans, pour assister au match entre Cholet et Boulogne Levallois lors des derniers Playoffs.

Mets92 x Cholet what a game wow!!!!

En plus de se rappeler du jeune tricolore, l’ailier des Wizards a validé à travers cette réaction, le jeu et les progrès de Tidjane Salaün.

Ce n’est pas la première fois que Kyle Kuzma est bienveillant avec un talent venu de l’hexagone. L’année dernière il avait notamment encensé Bilal Coulibaly avant que ce dernier ne devienne son coéquipier.

.@bilaal_6 I like what Im seeing my guy 👊🏽 keep going https://t.co/rwBXZLjr34

“Bilal (Coulibaly), j’aime ce que je vois, continue.”

Pour le moment, les Wizards sont attendus dans le Top 5 de la Draft, ce qui n’est pas encore le cas de Tidjane Salaün. Alors, à l’instant T, il paraît peu probable qu’un tel scénario se répète. Mais on ne sait jamais, le Français ne cesse de monter dans les mocks, il est même douzième dans la dernière de Yahoo Sports et avec un tel talent et un tel soutien au sein de la franchise, sky is the limit pour l’enfant de Cholet.

Source texte : Kyle Kuzma / X