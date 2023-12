Le 20 décembre 2005, Kobe Bryant faisait rêver le peuple angelino en dominant littéralement les Dallas Mavericks pendant trois quarts-temps. La légende des Lakers avait offert une bande-annonce de son match à 81 points, qui était survenu un mois plus tard.

Le 20 décembre, en général, de nombreuses personnes se frottent les mains : Mariah Carey, Jeff Bezos ou encore le directeur du centre commercial le plus proche de chez vous. Il y a 18 ans, les paumes des fans des Los Angeles Lakers exerçaient une friction telle qu’ils auraient pu allumer un feu. Or, cela tombe bien, Kobe Bryant était a cette période capable de marcher sur des braises.

Lors de cette saison 2005-06, le Black Mamba est un merveilleux soliste. Si son équipe n’a pas le niveau pour jouer le titre NBA, lui n’a jamais inscrit autant de points en carrière puisqu’il finira l’année à 35,4 unités de moyenne. Au 20 décembre, il a déjà dépassé la barre des 40 points à cinq reprises à une époque où les explosions au scoring étaient plus rares qu’aujourd’hui.

Contre Dallas, il atteindra les 40 très rapidement. Pourtant les Mavericks sont l’une des meilleurs équipes de la Ligue à cette époque. Dirk Nowitzki monte en puissance et sa troupe ira même en Finales NBA cette année-là. Mais ça, comme Claude Makélélé et le Brésil en 2006, Kobe Bryant s’en cogne. Josh Howard, Adrian Griffin, Devin Harris, machin chouette, rien à secouer. Bean s’attaquera tour à tour à chacun de ces joueurs, connus pour leurs qualités de défense sur les ailes, et les mettra bien gentiment au fond de sa popoche.

A coup de drives et de tirs à mi-distance, la marque monte très vite en début de match. 15 points à la fin du premier quart-temps, 32 à la mi-temps et Bryant met les siens sur d’excellents rails puisque les Lakers mènent de neuf au moment de regagner les vestiaires.

Mais c’est lors du troisième acte que cette soirée devient historique. Celui qui porte encore le numéro 8 à cette époque provoque des wagons de fautes et commence même à punir ses adversaires de loin. Il passe 12 minutes en lévitation et inscrit 30 points sur la période. Le break est fait, le match est terminé, Kobe Bryant peut aller se reposer.

Après trois quarts-temps la marque est et restera mythique. Les Dallas Mavericks ont inscrit 61 points, les Los Angeles Lakers 95, mais surtout Kobe Bryant en est déjà à 62. Un seul joueur a marqué plus de points que l’ensemble de l’équipe adverse et on ne parle pas d’un match de Départementale 3 du Val de Marne, non, mais bien de la plus grande ligue du Monde.

Bean aurait alors pu profiter de son état de grâce pour continuer son chantier et inscrire son nom dans les livres de record. Mais comme l’avait déclaré Larry Bird deux décennies plus tôt, il avait fait assez de dégâts et ne reviendra pas dans le match. Peut-être savait-il au plus profond de lui qu’un mois après cela, l’occasion se représenterait et qu’il pourrait atteindre la barre des 80 points.

La ligne statistique finale du Black Mamba contre les Mavs ? 62 points donc, 8 rebonds et 3 interceptions à 18/31 au tir, 4/10 de loin et 22/25 sur la ligne des lancers. Les Lakers s’imposeront finalement 112 à 90 en ce soir de décembre, une victoire marquée par la performance d’un homme, Kobe Bean Bryant, merveilleux soliste, peut-être le plus grand de tous.

