James Harden raconte comment il a perfectionné son step-back

En pleine bourre avec les Clippers actuellement, James Harden continue de faire mal aux défenses avec son move signature : le step-back. Le Barbu raconte comment il a perfectionné ce mouvement au fil des années pour en faire sa marque de fabrique.

Quand James Harden a lâché son step-back sur Buddy Hield l’autre jour avant de planter un 3-points avec la faute, on a tout de suite eu l’impression de revenir quelques années en arrière, quand le Barbu était le MVP de la NBA sous le maillot des Rockets.

L’arrière est devenu l’un des meilleurs attaquants de l’histoire au cours de la décennie 2010, enchaînant les cartons offensifs et les titres de meilleur scoreur. Et son arme fatale, c’était justement le step-back. Ce mouvement où il fait un pas en arrière (ou sur le côté, dit side-step) afin de créer de l’espace avec son adversaire direct, pour ensuite dégainer. Harden a tellement perfectionné ce move qu’il en est devenu le plus grand représentant.

“Le step-back a toujours fait partie du basket” a déclaré James Harden après le match contre les Pacers. “Mais il a évolué. Le fait de créer de l’espace pour pouvoir prendre son tir (ou utiliser l’espace pour attaquer le panier, ndlr.), cela l’a fait passer à un autre niveau. J’ai beaucoup travaillé là-dessus à la salle. Quand je suis passé d’OKC à Houston, cela m’a ouvert les yeux, je devais trouver un moyen d’impacter le jeu chaque soir.”

Impacter le jeu, James Harden l’a fait, rendant les défenses complètement folles tout en influençant un grand nombre d’autres joueurs en cours de route.

“J’ai essayé d’être créatif pour trouver un moyen de déséquilibrer les défenses. Aujourd’hui, vous ne voyez pas uniquement d’autres joueurs ou des superstars faire ce move, mais aussi des gamins. C’est super de savoir que j’ai laissé une empreinte sur le jeu.”

À 34 ans, James Harden n’est peut-être plus dans son prime aujourd’hui, mais son step-back continue de faire des victimes. Non seulement les Pacers ont pris cher l’autre jour, mais on se rappelle aussi que la première victoire des Clips avec le Barbu, c’était grâce à un step-back à 3-points (et avec la faute) contre son ancienne équipe de Houston.

__________

Source texte : Jordan Richard

James harden ( @JHarden13 ) talks about the evolution of his stepback and how going from OKC to Houston was when he started finding ways to separate himself pic.twitter.com/H2AwJkB09y

— Jordan Richard (@JordanRichardSC) December 19, 2023

