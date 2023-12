Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec un nouveau recordman All-Time.

Il y a des records extraordinaires qui parviennent à traverser l’épreuve du temps et des générations. Pendant longtemps, de par son caractère hors du commun, celui de Kareem Abdul-Jabbar au scoring fut assurément de ceux-là. Mais, parfois, il y a des êtres humains qui défient toute logique et, du fait d’une longévité et d’une régularité à couper le souffle, arrivent à atteindre l’inatteignable. À se saisir de l’intouchable. Ce fut le cas de LeBron James le 8 février dernier.

👑 OFFICIEL : LEBRON JAMES EST LE SCOREUR LE PLUS PROLIFIQUE DE TOUTE L’HISTOIRE DE LA NBA !! 👑

1️⃣ LeBron : 38 388 points

2️⃣ Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points

NUMÉRO 1 EN SAISON RÉGULIÈRE

NUMÉRO 1 EN PLAYOFFS

THE KING, LÉGENDAIRE ! 👏👏👏 pic.twitter.com/S2Zyp10PwG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023

C’est un honneur et un privilège d’avoir vécu la carrière de LeBron James.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023

Un moment d’émotion partagé par le King avec sa famille et tout le gratin de Los Angeles. Mais le plus fou dans tout ça, c’est que Kenrich Williams est sur la photo d’un moment d’histoire du basket-ball.

Kenrich Williams à jamais dans l’histoire… et ça c’est beau.

pic.twitter.com/s9jwdmnz30

— Oklahoma City Thunder France (@OKCThunderFR) February 8, 2023

Pour battre ce record un jour, il faudra qu’un homme arrive en NBA à 18 ans et tourne à 27 points de moyenne jusqu’à ses 40 ans sans presque jamais se blesser. Voilà c’est tout. D’un autre côté, nous n’imaginions pas non plus que le record de Kareem Abdul-Jabbar était battable avant l’arrivée de LeBron James, alors sait-on jamais.

Le record est mort, vive le King.