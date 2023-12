Alors qu’on s’approche du tiers de la saison NBA 2023-24, c’est toujours intéressant de faire un premier point sur la course aux différents trophées individuels. Dans l’Apéro TrashTalk du jour, place à celle pour le Défenseur de l’année.

Qui est le meilleur défenseur de la NBA ? C’est une course qui ressemble grandement à un duel entre Rudy Gobert et Anthony Davis en ce début de saison. Lequel mène la danse selon nos Hexperts ? Le Français va t-il pouvoir soulever ce trophée pour la quatrième fois et ainsi égaler le record de Dikembe Mutumbo et Ben Wallace ? Plein d’autres questions sont aussi évoquées dans cet Apéro comme de savoir qui est le meilleur défenseur extérieur en NBA ou encore qui est le rookie le plus impactant de ce côté du terrain entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama ? Prenez place pour ces 40 minutes de débat.