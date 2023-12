Possédant le meilleur bilan de la Conférence Est et faisant partie des six meilleures équipes NBA en attaque ET en défense, les Celtics réalisent un début de saison hyper convaincant. Mais la nuit dernière à Golden State, certains vieux démons sont réapparus en fin de match, Boston laissant échapper une avance de 17 points. Faut-il s’inquiéter ?

Il reste cinq minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Le score indique 87-70 pour les Celtics à Golden State, Stephen Curry est sur le banc pour cinq fautes, et la pépite des Warriors Brandin Podziemski a dû sortir sur blessure. Difficile dans un tel contexte d’imaginer autre chose qu’une victoire tranquille de Boston, véritable rouleau compresseur cette saison.

Et pourtant.

Un quart-temps et demi plus tard, le score indique 121-121. Et puis en overtime, les Celtics finissent par craquer pour finalement s’incliner 132-126, leur troisième défaite en autant de prolongations cette saison.

This Celtics possession 😭 pic.twitter.com/6GTD9skWKx

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2023

Si la brillance de Stephen Curry en fin de match a fait de l’ombre à tout le reste, impossible d’ignorer la mauvaise gestion des Celtics au moment de conclure l’affaire.

“On a raté 20 lay-ups et 41 tirs à 3-points. Je trouve qu’on a eu des bons tirs pendant tout le match, on les a simplement ratés”. Voici la principale explication du coach Joe Mazzulla quand il a été interrogé sur la fin de match manquée des Celtics. Alors, juste une question de maladresse ? Ce serait trop simple.

Oui, Boston a vendangé. Oui, Boston aurait sans doute gagné si deux ou trois tirs de plus étaient rentrés au lieu de ressortir. Mais les Celtics n’ont surtout pas su appuyer sur les bons boutons.

The new dumbest loss of the Celtics season. 58 threes and 17 free throws against a team playing small ball. Just so stupid. Curry had five fouls for at least an hour, never attacked him. I’m not even gonna look at the shot chart because it will make me puke.

— Bill Simmons (@BillSimmons) December 20, 2023

Face à des Warriors réputés cette saison pour être une équipe petite et qui fait beaucoup de fautes, les Celtics n’ont pas su mettre de pression suffisante sur la défense de Golden State. On sait que Boston aime le tir à 3-points, mais parfois un peu de trop comme la nuit dernière où les Verts n’ont pas cessé de dégainer derrière l’arc (pour enchaîner les briquasses). Certes, les shoots étaient souvent ouverts, notamment quand Boston a tenté d’attaquer Curry (avec cinq fautes) et que les Warriors ont commencé les prises à deux. Mais on aurait aimé voir les C’s sanctionner plus près du panier en imposant leur supériorité physique avec les Tatum, Brown et Cie (surtout qu’ils étaient dans le bonus).

Au milieu de tout ça, on a également eu droit à des turnovers bien crados et quelques possessions stériles où la balle ne bougeait plus, avec des shoots trop rapides ou en fin de possession. Le tir de Jayson Tatum au buzzer du quatrième quart-temps est assez symbolique, Joe Mazzulla ne prenant aucun temps-mort et JT terminant la possession avec un shoot à 3-points très compliqué sur Jonathan Kuminga. Pas top pour une équipe de Boston qui brille plus que jamais par son collectif cette saison. Et quand de l’autre côté du terrain vous vous faites manger au rebond offensif, tout en lâchant trop d’opportunités en transition, forcément vous payez l’addition.

Vous l’avez compris, les Celtics ont manqué à la fois de jugeote en attaque et de discipline en défense.

“Les Warriors ont fait un bon boulot pour protéger Curry. On a essayé de l’attaquer, mais ça n’a pas été bénéfique pour nous. Si on avait continué à jouer au lieu de le chercher, peut-être qu’on aurait pu mieux attaquer.” – Jaylen Brown après le match

L’absence de Kristaps Porzingis (remplacé par Al Horford) n’a pas aidé les Celtics non plus, lui qui apporte une dimension supplémentaire aux Celtics dans le money-time. Mais cela ne va pas effacer les doutes qu’on peut avoir concernant leur exécution dans les fins de matchs serrées (voir aussi les défaites à Minnesota, Charlotte et Indiana), notamment en vue des Playoffs.

C’est un thème récurrent à Boston dans l’ère Jayson Tatum – Jaylen Brown. Et il restera d’actualité tant que les Celtics laisseront filer des matchs de cette manière…