Menés au score pendant quasiment tout le match, les Warriors de Stephen Curry se sont arrachés pour aller chercher la prolongation puis la victoire face à des Celtics qui pourront avoir de gros regrets vu la physionomie de la rencontre. Golden State tient peut-être sa victoire référence cette saison. Par ici le récap !

Pour la feuille de stats maison, c’est juste ici.

Après deux victoires à l’arrache face aux Nets et aux Blazers, les Warriors se payaient un test grandeur nature cette nuit avec le leader de la Conférence Est, les Boston Celtics. Deux équipes qui s’étaient affrontées lors des Finales NBA 2022 avec le happy end en faveur des Dubs. Un peu plus de deux ans plus tard, c’est pourtant bien Boston qui a l’étiquette du favori pour débuter ce match.

Les Celtics sont sûrs de leur force et ils le montrent rapidement. Comme à son habitude, Jaylen Brown nous explique qu’il serait MVP de la Ligue si tous les matchs se jouaient sur un premier quart-temps. L’arrière score à volonté, bien soutenu par un Derrick White toujours plus propre et précieux. Le divin chauve des fans du Massachussetts est un plaisir pour les yeux. En face, Klay Thompson rentre bien dans son match avec 10 points rapides. C’est pourtant bien Boston qui a les commandes et c’est mérité.

Golden State ne panique pas et répond avec un barrage de tirs à 3-points. Dario Saric fait du bien en sortie du banc pour soutenir Klay au scoring alors que Stephen Curry est assez discret. Boston traverse une mauvaise passe en attaque et les Warriors grignotent leur retard. Le bon boulot de Jonathan Kuminga permet aux Dubs de revenir à hauteur au break. On tient notre match serré.

Au retour des vestiaires, les Celtics réappuient sur l’accélérateur. On prend les mêmes et on recommence avec la paire Brown – White au four et au moulin. Boston s’envole au tableau d’affichage et compte jusqu’à 17 points d’avance en milieu de 3ème quart-temps. Ça sent le sapin pour les Warriors, surtout que Stephen Curry est sorti après avoir pris sa 5ème faute. Si Chris Paul et les remplaçants permettent de sauver les meubles, Boston semble encore avoir le contrôle du match.

Steve Kerr n’a pas d’autre choix que de renvoyer Curry dès le début du money time en croisant les doigts pour que sa star ne prenne pas sa sixième faute. Le Splash Brother ne va pas décevoir son coach. Le Chef sort un dernier acte de haut vol, tant au scoring qu’à la création. Chaque coup donné par les Celtics trouve sa réponse. Curry enchaine les gros tirs du parking, bien soutenu par un Klay Thompson vintage et bien clutch dans le money time également. Baby face arrache la prolongation avec une nouvelle banderille à 3-points alors que les Celtics manquent plusieurs occasions de tuer le match. Bien défendu par Kuminga, Tatum rate le tir de la victoire au buzzer.

STEPH CURRY WITH THE STEPBACK 🤯

The Warriors and Celtics are trading buckets 🔥

pic.twitter.com/eGERIGaH0E

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 20, 2023

L’overtime va tourner à l’avantage des Dubs. Boston a pris un coup sur la tête et semble avoir perdu sa lucidité. Les jeunes intérieurs des Warriors (Jackson-Davis, Kuminga) font un boulot remarquable dans l’envie et la combativité et Stephen Curry répond évidemment présent pour envoyer les Celtics au lit et finir le boulot avec un nouveau tir de patron. 20 points pour Curry entre le money time et la prolongation. Captain Clutch !

STEPHEN CURRY.

PANDEMONIUM AT CHASE CENTER.

The Warriors win an overtime THRILLER! pic.twitter.com/4a62M1Qnhc

— NBA (@NBA) December 20, 2023