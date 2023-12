Seulement quatre matchs ces dernières heures en NBA mais pas mal de scénarios croustillants. Petit café et on vous file toutes les infos dans le résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Pelicans – Grizzlies : 113-115 (stats)

: 113-115 (stats) Bucks – Spurs : 132-119 (stats)

– Spurs : 132-119 (stats) Warriors – Celtics : 132-126 (stats)

– Celtics : 132-126 (stats) Blazers – Suns : 109-104 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Ja Morant is BACK : 34 points, 8 passes et le panier de la victoire au buzzer !

Stephen Curry trop clutch, les Warriors terrassent les Celtics après prolongation (132-126)

Sans Victor Wembanyama, les Spurs n’ont pas tenu la distance face aux Bucks. Damian Lillard a fait la totale aux Eperons avec 40 points et une efficacité diabolique.

Plus les matchs passent, plus les Suns font peine à voir. Après avoir frôlé la correctionnelle face aux Wizards, les Cactus se sont fait retourner par les Blazers. Le all-in iso autour de Kevin Durant et Devin Booker montre (déjà) ses limites.

Les Français de la nuit en NBA

Victor Wembanyama était au repos pour les Spurs.

Pas de Rayan Rupert pour les Blazers.

Le highlight de la nuit

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER 🤯 pic.twitter.com/Tu2MAComDY

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #09 | Pick #53

📊 Moyenne de la nuit : 41.44 pts#NBA pic.twitter.com/0TVbWEFT2I

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) December 20, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir :