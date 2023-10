Le résumé de la nuit en NBA : premier double-double en carrière pour Wemby !

Nuit bien chargée en NBA avec 11 matchs au programme ! Les Spurs de Victor Wembanyama, les fins de match de folie, les grosses perfs, c’est expliqué juste en-dessous dans le résumé de la nuit en NBA.

Hornets – Pistons : 99-111 (stats)

: 99-111 (stats) Grizzlies – Nuggets : 104-108 (stats)

: 104-108 (stats) Hawks – Knicks : 120-126 (stats)

: 120-126 (stats) Celtics – Heat : 119-111 (stats)

– Heat : 119-111 (stats) Cavs – Thunder : 106-108 (stats)

: 106-108 (stats) Bulls – Raptors : 104-103 (stats)

– Raptors : 104-103 (stats) Spurs – Rockets : 126-122 (stats)

– Rockets : 126-122 (stats) Mavericks – Nets : 125-120 (stats)

– Nets : 125-120 (stats) Jazz – Clippers : 120-118 (stats)

– Clippers : 120-118 (stats) Blazers – Magic : 97-102 (stats)

: 97-102 (stats) Kings – Warriors : 114-122 (stats)

Victor Wembanyama a signé sa première victoire en NBA et son premier double-double par la même occasion.

La perf de Wemby action par action, c’est à retrouver ici.

Luka Doncic a sorti une perf monumentale pour sauver les Mavs à la maison face aux Nets.

Stephen Curry est déjà bien chaud et les Kings se sont rappelés des derniers Playoffs.

Malgré 43 points de Donovan Mitchell, les Cavs ont choké face au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Chet Holmgren a assuré grave pour le Thunder : 16 points, 13 rebonds et 7 contres ! Mention Rookie de l’Année pour la Licorne d’OKC.

Jalen Duren et Alec Burks se sont occupés des Hornets. Titulaire, Killian Hayes a encore connu une panne d’adresse.

Les frangins Wagner ont permis au Magic de faire un 2/2 sur le terrain des Blazers. Encore un match compliqué pour le rookie Scoot Henderson.

Raptors et Bulls nous ont offert une fin de match WTF avec une avalanche de ratés et d’erreurs dans le money time. C’est finalement Alex Caruso qui a offert la victoire à Chicago en prolongation sur un énorme game winner du parking.

On pensait que Trae Young allait cuisiner les Knicks comme à son habitude mais en fait c’est Jalen Brunson qui a cuisiné Trae Young.

Les Clippers pensaient tenir leur victoire à Utah mais Lauri Markkanen (35 points, 12 rebonds) a parfaitement répondu au coup de chaud de Paul George et Jordan Clarkson s’est chargé de crucifier L.A. avec un game winner (sur la tête de PG).

Les Celtics ont encore gagné et ils peuvent encore dire merci à leur cinq de départ qui a fait 99% du chantier. Mention spéciale à un Derrick White au four et au moulin. Hashtag divin chauve de Boston.

Malgré les absences côté Memphis, les Nuggets ont dû s’employer pour repousser des Oursons menés par la paire Marcus Smart – Jaren Jackson Jr. Plus de peur que de mal pour le champion en titre, qui conserve son invincibilité.

Victor Wembanyama face aux Rockets : 21 points, 12 rebonds, 3 interceptions, 3 contres et 1 passe en 31 minutes.

Nicolas Batum face au Jazz : 8 points, 3 passes, 3 contres, 2 rebonds, 1 interception en 30 minutes.

Théo Maledon face aux Pistons : 6 points, 2 rebonds, 2 interceptions en 14 minutes.

Killian Hayes face aux Hornets : 6 points, 3 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 29 minutes.

Ousmane Dieng face aux Cavs : 2 passes, 1 rebond en 11 minutes.

🚨 LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING ME? 🚨

HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS.

HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS.



#TTFL Top 30





