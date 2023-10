Quand Stephen Curry va, tout va pour les Warriors. Auteur de 41 points, la star des Dubs a porté son équipe à la victoire sur le parquet des Sacramento Kings. (122-114)

Pour les stats complètes de ce Kings – Warriors, bah c’est par ici.

Chaque star NBA a ses caractéristiques et ses qualités mais il n’empêche qu’un match XXL de Stephen Curry a toujours un goût bien particulier. Dans ce remake du premier tour des Playoffs 2023, le Chef a montré qu’il faudrait encore compter avec lui cette saison en NBA pour les premiers rôles. Bon, on n’avait pas vraiment de doutes à ce sujet. 41 points, 74% au tir dont 7/10 à 3-points. Juste indécent de facilité. On retiendra en particulier ses 16 points dans le troisième quart-temps, lorsque Golden State met la tête des Kings sous l’eau pour prendre le large.

Match plié ? Non car Sacramento a un cœur gros comme ça et un De’Aaron Fox (37 points) toujours prêt à s’enflammer dans le money time. Après avoir compté jusqu’à 18 points de retard dans le dernier quart-temps, les Kings vont revenir à seulement cinq longueurs à 1m15 du terme sur une nouvelle accélération du renard préféré de Californie. Moment choisi par un certain Stephen Curry pour aller finir le boulot avec une énorme bombinette du parking puis les lancers pour conclure une nouvelle soirée magique.

Steph Curry hits the DAGGER on the Kings and pulls out the signature celly 🗡😴pic.twitter.com/PIHPqVef3l

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 28, 2023

Toujours aussi flamboyant au scoring, Steph Curry continue ses dingueries malgré les années qui passent. C’est le 33ème match à 40 points ou plus du Chef dans sa période de trentenaire. Selon ESPN, seul Michael Jordan a fait mieux dans l’histoire de la Ligue. His Airness a lui réalisé 44 matchs au-dessus des 40 unités à plus de 30 ans. Baby Face a encore un peu de temps pour aller le chercher.

Steph Curry scored 41 points vs the Kings, giving him his 33rd career 40-point game since he turned 30 years old.

That is the 2nd-most all-time, trailing just Michael Jordan’s 44 games. pic.twitter.com/wuyGK47dV0

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 28, 2023