Chet Holmgren a visité Cleveland : 16 points, 13 rebonds et… 7 contres !

Dans la course au Rookie de l’année, y’a pas que Victor Wembanyama, il y a aussi un certain Chet Holmgren ! Retour sur la perf du prodige d’OKC dans l’Ohio.

On ne va pas revenir sur le match en lui-même entre Cavs et Thunder, tout est à retrouver ici pour les curieux. Ce qui nous intéresse nous c’est de faire un zoom sur le match d’un joueur appelé à faire de grandes choses dans cette Ligue s’il confirme son potentiel. Son nom ? Chet Holmgren.

De retour d’une grave blessure qui l’a privé de sa vraie saison rookie, l’ancien de Gonzaga ne cesse de prouver qu’il a les épaules et le talent pour faire du sale en NBA. Combien de fois a-t-on dit que le Thunder manquait de taille et d’un vrai protecteur de cercle l’an passé ? Le fit est juste idéal, la défense d’OKC va monter d’un cran avec Chet dans ses rangs, et les qualités du bonhomme ne s’arrêtent pas là.

Face aux Cavs, il a pu passer un test XXL avec en face un client : Evan Mobley. Face à un Top 3 défenseur de l’année, Holmgren aurait pu être impressionné mais niet, il a assuré comme un chef. On va balancer de suite la feuille de stats : 16 points, 13 rebonds et surtout… 7 contres ! Il en profite pour effacer le record des contres pour un rookie du Thunder. C’est juste son deuxième match en carrière après tout hein ! Le rookie a même chambré la NBA sur ses réseaux sociaux en expliquant qu’il fallait peut-être recompter car il ne veut pas se faire flouer sur sa ligne de stats.

@nba please go watch the tape and give me the correct # of blocks. Idc about stats but I worked hard af for those😂 good W thunder up lol

— chet holmgren (@ChetHolmgren) October 28, 2023

Souvent bien placé, et avec un excellent sens du timing, le frêle intérieur a su se transformer en muraille cette nuit. Il a aussi montré qu’il pouvait être clutch. Il contre Evan Mobley à un moment crucial de la remontée des siens avant d’aller égaliser à 3-points tout en sérénité en fin de money time (voir ci-dessous). La capacité de s’écarter de la Licorne est une autre arme qui devrait faire plaisir au Thunder cette saison. Sur les deux premiers matchs de cette saison NBA, Holmgren tourne pour le moment à 71% de loin (7 tirs en deux match). Un chiffre qui va évidemment baisser mais un atout non négligeable pour offrir des espaces toujours plus grands pour les percées de SGA et les autres guards. Les premiers matchs d’Holmgren ont tout pour donner le smile à la fanbase bleue et blanche.

Chet Holmgren in his second game:

16 points

13 rebounds

7 blocks

Chet hit a massive 3 to tie the game late. Already impacts the game in so many ways…I’m seeing triple doubles with blocks in his future. pic.twitter.com/7u9CG5GAA3

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) October 28, 2023

Chet Holmgren n’a eu besoin que de deux matchs pour montrer qu’il fallait compter sur lui cette saison pour la course du Rookie de l’année. La lutte avec Victor Wembanyama s’annonce intense.