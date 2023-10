Portés par un Donovan Mitchell étincelant et dominateurs en seconde période, les Cavs ont tout gâché sur les dernières minutes du money time. Le Thunder et Shai Gilgeous-Alexander réalisent un gros coup dans l’Ohio.

Pour les stats de cette rencontre, c’est par ici.

Les fans de Cleveland risquent d’avoir des gros regrets après cette rencontre. Bousculés par le Thunder en première période, les joueurs de l’Ohio avaient pourtant su réagir au retour des vestiaires. Dans la lignée d’un Donovan Mitchell énorme (43 points) en l’absence de Darius Garland, les Cavs ont retourné le match à leur avantage, portés par un public qui a donné de la voix. Cerise sur le gâteau, un petit 9-0 des locaux allaient donner 10 longueurs d’avance à Cleveland à 2 minutes de la fin. Un matelas normalement suffisant pour tenir le choc jusqu’au bout mais le Thunder est revenu fort et les Cavs ont perdu pied.

4 tirs à 3-points à la suite, Chet Holmgren qui fait faire des cauchemars à Evan Mobley dans la raquette avec un énième contre, Luguentz Dort qui vient scorer au contact avec ce même Mobley et hop c’est OKC qui se retrouve en tête ! Au jeu des lancers, le Thunder n’a ensuite pas failli alors que Donovan Mitchell a fait frémir une dernière fois sa salle d’un 3-points hyper clutch mais malheureusement insuffisant. Victoire du Thunder et elle fut dure à aller chercher celle-ci.

Au rayon des satisfactions, on retrouve Donovan Mitchell côté Cavs avec un match niveau MVP mais qui a manqué de fraîcheur en fin de match après avoir porté les siens tout du long. Côté OKC, Shai Gilgeous-Alexander est (comme souvent) auteur d’un gros match avec 34 points, 11 rebonds mais aussi 5 interceptions. Il a bien répondu à Spida pour ce duel entre deux des meilleurs arrières du pays. Luguentz Dort a aussi step-up avec 25 points et beaucoup d’adresse, sans oublier son impact défensif comme toujours. Chet Holmgren a lui envoyé un gros message pour le titre de Rookie de l’année avec 16 points, 13 rebonds et 7 contres ! Ceux qui pensaient que Wemby aurait une autoroute vers le trophée vont être déçus.